La tendencia que no vimos venir: el contouring vuelve y Miley Cyrus lo pone sobre la mesa (y en la alfombra roja)

Hubo un tiempo en el que el contorneado dominaba el maquillaje: transformar, definir, afilar. Luego llegó la era del glow, del colorete rosita y la piel sin estructura. Pero las modas siempre vuelven, y esta temporada lo hacen con una revisión sofisticada. El contorno regresa, sí, pero no como lo conocíamos. Lo que antes era exceso, ahora es matiz. Lo que antes marcaba, ahora modela. Y el mejor ejemplo nos lo ha dado Miley Cyrus, con un look impecable que ha llevado el new contour directo a la Gala Met.

Menos “transformar”, más “resaltar”

“El contorno ya no busca cambiar el rostro, sino realzar sus volúmenes naturales con un efecto mucho más elegante”, explica Patricia Carretero, maquilladora oficial de Perricone MD. “Miley ha sabido adaptar esta técnica a una versión más actual, más suave y favorecedora, ideal para acompañar un estilismo potente como el de un vestido negro escultural”.

En su aparición más reciente, Miley equilibró el dramatismo del vestuario con un maquillaje más contenido, pero técnicamente impecable. Pómulos definidos, mandíbula marcada y sienes cálidamente esculpidas con tonos tierra. Nada de grises fríos ni líneas duras. Solo una piel estructurada con intención, pero sin rigidez.

Adiós colorete rosa, hola marrón

Uno de los grandes cambios en esta vuelta del contorno está en el reemplazo del colorete rosado por tonos bronce y marrones. “Estamos viendo cómo se reduce el uso del colorete tradicional para dar paso al contouring con productos en crema en color marrón, que aportan dimensión sin parecer maquillaje”, afirma Carretero.

No Makeup Bronzer de Perricone MD Perricone MD

No Makeup Bronzer, de Perricone MD, es un bronceador ligero en formato líquido que permite, gracias a su fórmula, difuminarse fácilmente. Contiene vitamina C Ester para aportar luminosidad y suavidad a la piel, y extracto de planta de jengibre chino para perfeccionarla naturalmente.

Este giro aporta una estética más noventera, pero con una ejecución moderna. Le da al rostro profundidad y carácter, pero sin esa sensación de máscara que muchas veces generaba el contorneado clásico.

Técnica invisible, efecto real

El nuevo contorno se nota sin notarse. Ese es el objetivo. “La técnica se centra en trabajar con texturas que se funden con la piel: bases ligeras y productos en crema que se difuminan como una segunda piel”, detalla la experta. “El resultado no es un rostro ‘maquillado’, sino estructurado de forma natural”.

Miley Cyrus en la MET Gala de 2025 Gtres

En el caso de Miley, la clave está en la sutileza. No hay líneas marcadas ni contrastes exagerados. Todo está difuminado, casi imperceptible, pero ahí. Ese equilibrio perfecto entre el no make up y la sofisticación técnica.

Una tendencia que vuelve para quedarse

Lejos de ser una moda pasajera, el contorno que vuelve ahora tiene vocación de permanencia. “Es una técnica que se adapta a muchas edades, estilos y momentos del día. Puedes hacerlo suave para el día o intensificarlo por la noche, como ha hecho Miley en un evento como la Met Gala”, afirma Carretero.

Miley Cyrus ha sabido posicionarse como referente de este nuevo giro del maquillaje. Con su look reciente ha demostrado que el contorno no tiene por qué ser sinónimo de exceso. Se puede usar para potenciar, para equilibrar, para definir... sin perder frescura ni naturalidad.

“El resultado en ella es espectacular porque hay una narrativa clara: el vestido habla alto, el maquillaje acompaña en voz baja, pero con intención”, concluye Carretero. “Eso es lo que define al nuevo contorno: elegancia, técnica y control”, concluye la maquilladora oficial de Perricone MD, Patricia Carretero.