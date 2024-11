Terelu Campos cambia de opinión sobre Carlo Costanzia a semanas de ser abuela

Terelu Campos no encajó del todo bien la llegada de Carlo Costanzia a su familia en un primer momento. A principios de año descubrió que su hija, Alejandra Rubio, se daba besos con el hijo de Mar Flores, tras salir publicadas estas imágenes en el kiosco rosa. Eran sus primeros encuentros, de los mismos que nacerá en breve el que será su primer hijo en común. Y es que nada más iniciar su romance descubrieron que estaban esperando un retoño, lo que supuso un shock tremendo para la futura abuela. Pero la presentadora poco a poco ha ido asimilando la noticia y haciéndose a la ida de que en breve serán uno más, lo que al final le ha hecho atesorar una creciente ilusión. Sin embargo, sigue viendo a su hija como su niña y su ímpetu por protegerla le hace vivir con cierta preocupación estos pasos tan importantes que está dando junto al italiano.

Terelu Campos junto a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Málaga TardeAR

“Yo quiero que nazca, verle, que mi niña esté bien. Es lo más importante. Ha pasado el embarazo tranquilo, pero ahora ya estoy nerviosa. Ojalá tenga un parto tan estupendo como el mío”, reconocía Terelu Campos a los reporteros que se interesaban por la inminente llegada de su primer nieto. Preguntado por el retoño y su hija, la siguiente cuestión de rigor es cómo ve a su yerno, con el que poco a poco ha ido estrechando lazos, al entender que irremediablemente formará para siempre parte del clan. Sobre él, la presentadora reconoce que “es muy cariñoso conmigo y cuida mucho a Alejandra”. Después de haber pasado parte de las vacaciones juntos en Málaga, ha podido conocerle mejor y, sobre todo, descubrir lo enamorado que está de su hija a falta de unas semanas para convertirse en padres.

“Alejandra es muy independiente. Se fue de casa con 18 años y yo no le he pagado nada, ni la luz, ni el teléfono… nada. Siempre se ha buscado la vida. Además, tiene a su pareja que también está muy comprometida”, reconoce Terelu, que considera que Carlo Costanzia será un buen padre para su nieto: “Lo que conozco a Carlo no se va a despegar del bebé para nada”, mantiene convencida de la buena elección de su hija. Un alivio para ella, especialmente después de que Alejandra Rubio dejase claro que quiere seguir disfrutando de su libertad cuando dé a luz, poniéndole límites de antemano a su madre: “No será una abuela al uso”. Además, no quiere que esté todos los días rondando por su casa, aunque no le privará de su papel de abuela. Sobre esto, la madre deja que el tiempo sea quien decida y que quizá con la llegada del bebé cambie de idea y reconozca que necesite su ayuda. Ella encantada.

Terelu Campos y Alejandra Rubio Instagram

Aunque Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ofrecieron una exclusiva para dar a conocer su estado de buena esperanza, poco más han querido añadir sobre su embarazo. Las críticas recibidas por este paso tras reclamar por activa y por pasiva su intimidad y privacidad, les hizo recapacitar y blindar ciertos detalles. Por ejemplo, se desconoce a ciencia cierta cuándo sale de cuentas la joven y su barriguita no da mayores pistas sobre ello. Por fortuna, Terelu Campos ha despejado, en parte, esta incógnita al mostrar su deseo de “ser abuela en 2024”. Esto hace pensar que podría salir de cuentas a finales del mes de diciembre, aunque también podría adentrarse a enero de 2025. Sea como fuere, tiene claro que desea ser llamada “abuela o abu, nada de Terelu o Teresa”.