Terelu Campos deja su tratamiento contra el cáncer
La periodista lleva ocho meses sin tratamiento después de trece años luchando
Es la mejor noticia que podía darnos después de trece años luchando contra la enfermedad. Un mensaje de esperanza y optimismo que llevaba esperando mucho tiempo. Terelu Campos nos anuncia oficialmente que deja definitivamente el tratamiento contra el cáncer de mama que le diagnosticaron y que le sumió en una profunda desgracia.
“Llevo ocho meses sin el tratamiento, después de trece años, es una sensación rara porque al principio te da miedo, y pacte con mi oncólogo que si me veía muy inquieta podía retomarlo. Soy consciente de que sigo siendo una paciente oncológica y que el respeto y la prudencia seguirán acompañándome siempre”.
Y añade que “esa rutina diaria de tomar la pastilla durante tantos años formaba parte de mi, y ahora la estoy olvidando”, y lanza un mensaje positivo: “el ochenta por ciento de pacientes con cáncer de mama se pueden curar, hay que romper los tabúes que rodean a la enfermedad”.
Asegura que “el cáncer te cambia la concepción de la solidaridad y te ayuda a comprender la situación de otras personas”. Además, desvela que “tengo alguna amiga que sufre cáncer de mama y sabe que me tiene a su lado incondicionalmente, la entiendo muy bien”.
Ahora se plantea cuidarse más que nunca y potenciar su bienestar físico y emocional. Reconoce que “he aprendido a valorar más las pequeñas cosas y no dar importancia a lo que no lo merece”.
Cuando recibió la noticia de que podía abandonar el tratamiento fue uno de los días más felices de su vida. El camino ha sido muy duro y los sinsabores constantes en los inicios del proceso. Pero hoy, afortunadamente, todo forma parte del pasado.
