Terelu Campos deja su tratamiento contra el cáncer

Es la mejor noticia que podía darnos después de trece años luchando contra la enfermedad. Un mensaje de esperanza y optimismo que llevaba esperando mucho tiempo. Terelu Campos nos anuncia oficialmente que deja definitivamente el tratamiento contra el cáncer de mama que le diagnosticaron y que le sumió en una profunda desgracia.

“Llevo ocho meses sin el tratamiento, después de trece años, es una sensación rara porque al principio te da miedo, y pacte con mi oncólogo que si me veía muy inquieta podía retomarlo. Soy consciente de que sigo siendo una paciente oncológica y que el respeto y la prudencia seguirán acompañándome siempre”.

Y añade que “esa rutina diaria de tomar la pastilla durante tantos años formaba parte de mi, y ahora la estoy olvidando”, y lanza un mensaje positivo: “el ochenta por ciento de pacientes con cáncer de mama se pueden curar, hay que romper los tabúes que rodean a la enfermedad”.

Alejandra Rubio y Terelu Campos Gtres

Asegura que “el cáncer te cambia la concepción de la solidaridad y te ayuda a comprender la situación de otras personas”. Además, desvela que “tengo alguna amiga que sufre cáncer de mama y sabe que me tiene a su lado incondicionalmente, la entiendo muy bien”.

Ahora se plantea cuidarse más que nunca y potenciar su bienestar físico y emocional. Reconoce que “he aprendido a valorar más las pequeñas cosas y no dar importancia a lo que no lo merece”.

Cuando recibió la noticia de que podía abandonar el tratamiento fue uno de los días más felices de su vida. El camino ha sido muy duro y los sinsabores constantes en los inicios del proceso. Pero hoy, afortunadamente, todo forma parte del pasado.