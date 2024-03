Terelu Campos, tajante sobre la separación de su sobrino: “Aquí priorizo a mi sobrino y a su mujer”

La noche del martes, en la última gala de “Supervivientes 2024”, Terelu Campos reaparecía en Telecinco para enviar un sentido mensaje de apoyo a su hermana que participa en esta edición del concurso más salvaje de televisión. También reaccionó a la noticia dela separación de su sobrino José María Almoguera de su mujer Paola.

Las imágenes que se recogieron constituyen un momento icónico para la cadena, pues la presentadora no aparecía en Telecinco desde que terminó su periplo en el extinto “Sálvame”. En estos momentos Terelu se está recuperando, tranquilamente, de su último revés de salud que la hizo tener que ser ingresada por una neumonía. “Estoy en mi Málaga, en plena Semana Santa, y aquí hay que ir caminando a todos sitios. Eso es bueno porque así los pulmones se van regenerando”, arrancaba al inicio de su conexión.

Antes de iniciar la conversación entre las hermanas, se le preguntaba a la presentadora sobre la noticia del día que ha terminado por sacudir a todo el clan Campos: el divorcio de José María Almoguera, quien es también un productor Mediaset. “Yo he escuchado antes a Alejandra. Forma parte de lo que es la vida, forma parte de las relaciones, no voy a hablar de mi sobrino porque es algo que nunca he hecho. Ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, imaginad lo que eso significa para mi sobrino”, expresaba sin la intención de entrar en detalles. Lo importante para la hermana mayor de las Campos no es cómo se vaya a tomar Carmen Borrego la noticia de la separación de su hijo, sino que este se encuentre bien: “No sé si me vais a entender o no, pero aquí priorizo a mi sobrino. Y a su mujer. A ambos”, añadía la presentadora cuando se le preguntaba por la posibilidad de que la noticia le sentara mal a su hermana.

Carmen Borrego llora con la sorpresa de su hermana Terelu Campos en 'Supervivientes 2024' Mediaset

Por su parte, Carmen Borrego no está llevando el programa tan bien como podría debido al equipaje que ha traído de casa. El fallecimiento de María Teresa Campos supuso un revés para toda la familia, pero la menor de las hermanas optó sobrellevar el duelo centrándose en su trabajo, ahora que está en Supervivientes y tiene más tiempo para pensar se le ha caído el mundo encima, sumiéndola así en un duro duelo: “De repente me veo sola en una playa y creo que me está esperando y me he dado cuenta que no lo está. Que no va a estar nunca. No me está esperando”, conmocionó anoche a los espectadores que veían en directo la primera conversación entre las hermanas Campos desde que Carmen puso rumbo a Honduras. “Sí está, está de otra manera. Sabes lo flipado que estamos todos nosotros con lo que sabemos que eran retos para ti”, le respondía Terelu conteniendo su emoción, sensiblemente afectada por el estado de su hermana.