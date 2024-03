Nuevo revés para el clan Campos: un divorcio y un niño en común

La familia Campos tiene más frentes abiertos que nunca. Por un lado está Terelu tratando de sobrellevar el duelo por la primera Semana Santa sin su madre, por otro su hija Alejandra Rubio se enfrenta a las críticas por su reciente relación con Carlo Costanzia. La segunda de las hermanas Campos no lo está llevando mejor en su aventura por Supervivientes y ahora ha saltado la exclusiva, adelantada por la revista “Semana”, que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se separa de su mujer tras dos años de matrimonio.

Este martes el programa de “TardeAR” ha estado cargado de noticias bombas, sin duda una de las que más ha impactado ha sido la de la ruptura definitiva de José María Almoguera y Paola Olmedo, que tienen juntos un bebé de nueve meses. En un primer momento, han sido muchas las fuentes que apuntaban a que el hijo de Carmen Borrego tendría una nueva amistad muy especial con la que supuestamente vive desde hace semanas, cosa que no ha tardado en desmentirse: “Vive con su padre y está muy afectado por lo sucedido”, afirman desde el citado programa.

A pesar de los problemas que han tenido en su matrimonio, la relación entre los dos es cordial por deferencia al hijo que tienen en común. “Ha sido él quién se ha marchado a otra casa, antes de publicar la información hemos podido hablar con José María, nos ha dicho que no conviven bajo el mismo techo, que él se ha marchado”, explicaba Jorge Borrajo, director de la revista “Semana”.

El hijo de Carmen Borrego se separa Telecinco

Por el momento se desconoce si Carmen Borrego, que se marchó hace casi un mes a Supervivientes, es conocedora de esta noticia. “Con él no hemos podido hablar de esto, pero hasta lo que 'Semana' sabe Carmen Borrego no sabe nada de esto. Sabemos que antes de partir a Honduras pasó por casa de José María y de Paola. También sabemos que Paola no estaba presente y se marchó minutos antes de que llegase Carmen”, prosigue hablando Borrajo. La relación entre la televisiva y la mujer de su hijo no fue nunca muy cordial, aunque tras la muerte de María Teresa Campos hubo un pequeño acercamiento que les sirvió para limar asperezas. De lo que no hay duda es que esta separación supondrá un nuevo arranque entre la relación que mantenía Borrego con su hijo y su nieto.