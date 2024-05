La tía de la Reina Letizia lamenta "la crueldad" con la que su familia fue tratada tras la boda con don Felipe

Este 22 de mayo se han cumplido 20 años desde la histórica boda de los Reyes Felipe VI y Letizia, una efeméride muy especial que Casa Real quiso celebrar publicando fotografías inéditas de Sus Majestades junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El regio aniversario ha ocupado las portadas de medios especializados, incluidos los internacionales, como la revista francesa "Point de Vue" o la alemana "Bunte". "España: diez años de reinado, veinte años de matrimonio. Felipe y Letizia, una pasión real", titulaba el magacín galo junto a la imagen de la Reina sentada en un banco, delante del jefe de Estado, que reposa sus manos sobre los hombros de su esposa.

Cuesta encontrar un reportaje que no hable en buenos términos de las nupcias que reunieron en Madrid a buena parte de la realeza europea, pero no todos los invitados las recuerdan de color de rosa.

Tal es el caso de Henar Ortiz, hermana de Jesús Ortiz y en consecuencia tía de doña Letizia. No es la primera vez que eleva la voz para poner sobre la mesa las consecuencias negativas que su familia pagó por la llegada de la actual Reina a la realeza, y ahora lo ha vuelto a hacer a través de "Letizia en Vetusta", el nuevo libro del periodista Martín Bianchi que recoge testimonios y detalles desconocidos del gran día de los monarcas.

"He hablado con su tía, con Henar Ortiz, que te cuenta cómo lo vivió esa familia que no tenía nada que ver con esta boda, que no se iban a casar con Felipe. Cómo fueron tratadas por los medios de comunicación y por la sociedad en general, la crueldad con la que fueron tratados", comenta el escritor entre las páginas de su libro.

La presión mediática a la que una familia hasta entonces anónima se vio sometida hizo mella en todos ellos, a quienes el día de la boda cambió sus vidas para siempre. De hecho, Henar Ortiz ya se pronunció en junio de 2019 sobre este asunto, en una entrevista publicada en la revista "Vanity Fair". La tía de la Reina Letizia comentó entonces que vivió el enlace "desde una ingenuidad absoluta. Para mí era la boda de mi sobrina, aunque en realidad fuese una boda de Estado. Luego supuso una seria alteración en nuestras vidas. Hubo demasiados y dolorosos daños colaterales".

Pese a todo, en la misma publicación manifestó que también recuerda "anécdotas y situaciones divertidas" de aquel día, una jornada que por lo visto algunos vivieron con más ilusión que otros.