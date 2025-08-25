Tierra trágame: Sandra García Sanjuán y su efusivo saludo al Papa Francisco

Sandra García Sanjuán, fundadora y presidenta de Starlite, es considerada ejemplo del ideal de una vida dedicada a los demás y a promover los ideales de paz y valores morales. Desde su Fundación, tuvo el honor de ser recibida por el Papa Francisco en su residencia oficial en varias ocasiones, como en 2019, cuando le presentó el histórico Concierto por la Paz, un acto benéfico para recaudar dinero para la construcción de escuelas. En uno de esos encuentros, la empresaria, al ser saludada por el Papa, no pudo resistir el impulso de abrazarle. Enseguida, por la mirada de los demás, intuyó que algo no estaba bien: «No, no… Que no se le puede abrazar». García-Sanjuán se disculpó una y otra vez. «Como era tan entrañable y tan cercano, es que te salía». Cuando cayó en la cuenta de que no está permitido el abrazo, solo pudo decirse a sí misma: ¡Tierra, trágame!