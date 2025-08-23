Tremendo susto para Manuel Carrasco: sufre una aparatosa caída durante su concierto en Isla Cristina

Manuel Carrasco se encuentra inmerso en su gira "Tour Salvaje" por España, recorriendo nuestro país con su último espectáculo. Con una larga lista de conciertos por delante hasta octubre, ha conseguido colgar el cartel de "sold out" en gran parte de las fechas anunciadas. Es, indiscutiblemente, uno de los cantantes más queridos de nuestro país y su popularidad traspasa nuestras fronteras. Será el 13 de noviembre cuando se despida de los escenarios con "Tour Salvaje" en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Un gran susto

Durante su último concierto en Isla Cristina, su Huelva natal, Manuel Carrasco ha sufrido una aparatosa caída durante su actuación mientras interpretaba una de sus canciones. A pesar de su resbalón en el escenario, el cantante consigue levantarse y seguir con su show, quedando todo en un susto tanto para él como para su público.

El vídeo de su caída no ha tardado en hacerse viral en redes, siendo una de las imágenes más comentadas de las últimas horas.

Su gira más reivindicativa

Al igual que otros artistas, Manuel Carrasco ha aprovechado su altavoz para lanzar mensajes a favor en defensa de Palestina. "Si la política sirve para cambiar destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos", comenzaba diciendo el artista en sus últimos conciertos. "A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre da igual el bando, si matan son asesinos. El mundo lo está gritando: '¡Queremos la paz en la Tierra!' Y que caigan los tiranos y que acaben las putas guerras", finalizaba el cantante su discurso ante miles de personas.