Última hora sobre el estado de salud de María Edite, madre de Javier Santos: podría abandonar la UCI en breve

Buenas noticias. María Edite, la madre de Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, evoluciona favorablemente. Después más de 13 días ingresada en "estado muy grave" en un Hospital de La Salud Valencia, la exbailarina, en breve, podría abandonar la UCI, tal y como desvela el abogado Fernando Osuna: "Se encuentra bastante mejor".

Fue el pasado 10 de agosto cuando María Edite ingresó en el hospital por un cuadro de "dolores encefálicos", como así detallaron detallado en "Juntos", programa de Telemadrid, motivo por el que tuvo que ser intervenida. La propia madre de Javier Santos ha desvelado estos días atrás en "Vanitatis" que ha temido por su vida. "Aunque "ahora ya bien, pero lo he pasado muy mal", explicó al anterior medo citado, asegurando que "pensaban que me moría". "Me caí, tenía la tensión muy alta y fue entonces cuando me llevaron al hospital. A mí me miraban normalmente en las revisiones la tensión y siempre la tuve bien. Me cuido mucho. Hago deporte y tengo una buena alimentación".

Javier Sanchez-Santos, a su llegada a los juzgados de Valencia, junto a su madre Maria Edite Santos larazon

Se espera que en los próximos días reciba el alta hospitalaria y, en breve, podría dejar la UCI. Casi dos semanas después de su ingreso, María Edite está deseando volver a casa junto a su familia. "Puede ser que el domingo. Ya estoy mucho mejor. Eso es lo que me han dicho los médicos. Todo depende de lo que me digan. Estoy muy cuidada y con mis dos hijos. Pobrecillos. Estaban muy asustados. Le dijeron que era grave y pensaban que me moría", explicó la exbailarina en "Vanitatis". "No me voy a morir hasta que se haga justicia, que ese hijo de Satanás, Julio Iglesias, sigue sin reconocer a mi hijo. Si la vida es un suspiro, entiendo por qué lo hace. Llevo toda la vida luchando y seguimos. Mi hijo también y pronto habrá noticias".