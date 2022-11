María Edite Santos, madre del hijo ilegítimo de Julio Iglesias: “Caí en una depresión e intenté suicidarme”

La decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de no reabrir el caso de demanda de paternidad de Javier Santos contra Julio Iglesias, ha hecho estallar a la madre del demandante, María Edite Santos. Tanto ella como su hijo, y su abogado, Fernando Osuna, confiaban en ganar este proceso, habida cuenta de que el TEDH ya había dictado sentencia favorable en quince casos similares al de Javier, en los que se que antepone la verdad genética frente a la cosa juzgada y otra cuestiones formales.

“Vamos a recurrir al tribunal de Derechos Humanos de la ONU, esto no puede quedar así, sacaremos fuerzas de donde sea y pedimos ayuda económica porque ya no nos queda dinero, después de décadas de lucha judicial contra esa especie de mafioso todopoderoso que es Julio Iglesias. Lo que quiere ese hombre es que mi hijo y yo dejemos de luchar, pero no lo conseguirá. Por mucho que él tenga el poder y el dinero no nos va a humillar. La gente está con nosotros, hemos demostrado con pruebas genéticas que Javier es hijo de Julio, que este hombre miente, el maltrato psicológico que nos ha hecho es vergonzoso…”

Y ahora busca un mediador muy especial.

Si, me gustaría localizar, para pedirle ayuda como mediador, a Arnold Schwarzenegger, que también tuvo un hijo ilegítimo pero lo ha reconocido en un gesto loable de honradez. Es un hombre tan poderoso como Julio y seguro que nos querrá ayudar.

Se define como “madre coraje”.

María Edite y Javier Santos

Lo soy. Cuando me hablan de Belén Esteban como “madre coraje” me entra la risa. Para valor, el que tengo yo enfrentándome a un hombre tan poderoso como Julio Iglesias, demostrando mi fortaleza ante una verdad tan grande.

Iglesias les ignora totalmente, no quiere saber nada de Javier…

Se ríe de mi, de mi hijo y de la Justicia. Nosotros somos una familia humilde. Me da vergüenza decirlo, pero Javier llegó a pasar hambre cuando decidió irse a Estados Unidos a abrirse camino como cantante, y yo robé alimentos en un supermercado porque no tenía dinero ni para comer…

Cayó en una terrible depresión.

Si. Hasta el punto de que intenté suicidarme ingiriendo muchas pastillas, una amiga me encontró tirada en el suelo, y en el hospital me salvaron la vida. Lo he pasado muy mal, a mi hijo le ha entrado un fuerte ataque de ansiedad al conocer la sentencia negativa del TEDH, y yo estoy desolada. Pero, como le he dicho, nunca nos daremos por vencidos, esta lucha desigual la vamos a ganar.