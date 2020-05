María Edite: “Julio Iglesias ha ganado una batalla, pero no la guerra”

Indignada y muy dolida, desengañada con la Justicia pero con la firme intención y el convencimiento de seguir luchando, al lado de su hijo, hasta donde sea necesario. María Edite Santos se enteraba el jueves por la mañana de que la Audiencia Provincial de Valencia había desestimado el recurso de Julio Iglesias y revocaba una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia, número 13, de la capital levantina, que declaraba a Javier Santos hijo legítimo del cantante.

“Me siento enfadada y conmocionada, no nos esperábamos algo así. Es vergonzoso y no tiene el menor sentido. Se ve que la Justicia va por un lado y las pruebas científicas que presentamos, por otro. Es incomprensible y absurdo. Una injusticia total”. Edite habla con rabia. Son muchos años de lucha judicial, primero ella, y ahora su hijo, contra el cantante. Pero no se amedrenta y asegura que “cuando acabe el confinamiento pienso organizar una manifestación de protesta aquí, en Valencia. Porque son muchos los que están indignados con esta nueva sentencia y nos apoyan al cien por cien. Y si no les convoco ya es por las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia. No hay derecho a esta sentencia tan injusta... No tengo palabras para definir lo que estamos sufriendo”.

Pruebas de ADN

–¿Qué pasos van a dar ahora?

–Tenemos que seguir luchando. No nos damos por vencidos, ni se nos ocurre tirar la toalla. Todo lo contrario. Lo más lógico es que los jueces anulen esta sentencia. Apelaremos en el Tribunal Supremo, y, si corresponde, en el Constitucional y en el de Derechos Humanos de Estrasburgo. Julio Iglesias puede haber ganado una batalla, pero no la guerra.

La madre de Javier Sánchez lanza contra Iglesias una sospecha: “Seguro que ha movido hilos, porque tiene muchísimo poder. Y no entiendo que la Justicia se coloque junto al poder y en contra de lo que demuestra la ciencia. Pero insisto en que no cejaremos en nuestro empeño. Mi hijo irá con la verdad y las pruebas por delante hasta el final. Esto no ha terminado aquí”.

–¿Cómo ha reaccionado Javier al conocer la sentencia?

–Con un gran dolor y mucha pena. Asombrado por lo ocurrido. Hablamos con frecuencia y se siente triste y desilusionado con todo esto. Ha recibido un mazazo... Nadie entiende la actitud de la Audiencia, nadie. Resulta incomprensible.

–Pues parece que el caso se da ya definitivamente por cerrado...

–Eso es imposible. Se va a recurrir. La sentencia se fundamenta en una anterior que tiró por tierra la demanda de paternidad contra Julio. Pero la que perdí fui yo, ahora, el que demanda es mi hijo, no tiene nada que ver un proceso con el otro. Son distintos. Y Julio Iglesias nunca se ha prestado a las pruebas de ADN. En casos similares, como ocurrió, por ejemplo, con Pepe Navarro, el juzgado dio la razón al demandante. ¿Por qué ahora no si la situación es la misma? Y en el caso de Javier se presentaron además unas pruebas de ADN que demuestran que Julio es el padre de mi hijo. Que no lo olvide nadie. Es un despropósito que no se tengan en cuenta esas pruebas que certifican la verdad. La Justicia en España es vergonzosa.

María Edite deja de hablar unos segundos. El silencio es significativo. Prepara en su mente nuevas respuestas: “Mi hijo y yo llevamos luchando décadas. Nos hemos dejado bastantes lágrimas en el camino, pero aunque ahora Julio Iglesias pueda sentirse contento, que se vaya preparando para lo que le espera. Llegará un momento en el que sus contactos no le servirán para nada. Estoy convencida de ello. Entonces se hará justicia”.

–¿Podrían llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes si se posibilita un cara a cara entre Iglesias y Javier?

–Eso no lo veo probable, Julio se cierra en redondo a cualquier iniciativa de ese tipo. Es más, a mí ya me da igual ese señor, está demostrando ser tan mala persona que es mejor tenerle lejos y no hablar con él para nada. Tiene que hacer frente a la realidad y reconocer que Javier es su hijo biológico. Julio lo sabe perfectamente aunque no quiera admitirlo.Nunca lo va a hacer.

–Quizá lo que no desea es incluirle en su testamento.

–Eso es secundario. Este proceso no se ha iniciado por una cuestión de dinero, sino por dignidad.

–Pero no negará que le podría corresponder una parte de la herencia.

–Si a Javier le correspondiera algo, pues muy bien, pero no ha demandado con esa intención, sino, sobre todo, para limpiar mi nombre de las mentiras que se dijeron. Y para que se reconozca legalmente a Julio como su padre biológico. Son muchos años de lucha. Ya está bien de que la Justicia defienda al poder en contra de los más pobres. No lo puedo negar, estoy muy dolida, porque no le encuentro ninguna explicación a esta absurda sentencia. Y, si yo estoy así de mal, no se imagina cómo se encuentra Javier. Es durísimo para un joven sentir el rechazo total por parte de su verdadero padre.

–¿Tiene su hijo problemas económicos?

–Lógicamente, el confinamiento le está afectando porque no puede trabajar de Dj ni en su trabajo alquilando apartamentos turísticos. Además, hace poco fue padre y eso siempre conlleva un gasto extra. Pero confía plenamente en su abogado, Fernando Osuna, y está convencido de que al final se hará justicia. Y yo también.