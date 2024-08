El vídeo de Will Smith y David Bisbal que causa furor en las redes: "¿Quieres una versión en español?"

Will Smith y David Bisbal coincidieron el pasado mes de julio en La Velada del Año de Ibai Llanos, ya que ambos tenían una actuación musical en el evento. Durante este encuentro, hicieron gala de su buena relación. Ahora, Bisbal y Smith han publicado un vídeo en el canal de YouTube del actor que ha causado un auténtico revuelo. "Acabo de terminar mi álbum, la música está caliente, pero siempre tienes que hacer la prueba del auto", comenta Will Smith en la serie de vídeos de YouTube 'The Car test' de su canal. Allí, invita a varios artistas a subirse a su coche para reaccionar a algunas mezclas que van a salir en el próximo álbum.

Uno de ellos ha sido David Bisbal, que ha reaccionado a 'Work of Art', una canción que el protagonista de 'El príncipe de Bel-Air' ha cantado junto a su hijo Jaden Smith. Durante la conversación, los dos artistas, han intercalado el español con el inglés y han vuelto a demostrar su buena sintonía.

No obstante, lo que más ha llamado la atención fue la reacción que ha tenido el rapero ante los icónicos gorgoritos del intérprete de 'Bulería'. "¡Necesito eso, necesito eso!", ha exclamado el protagonista de 'El Príncipe de Bel-Air'. "¿Si quieres una versión en español? Llámame", ha bromeado Bisbal, a lo que el estadounidense responde invitándole a hacer una colaboración juntos. "Claramente, vas a hacer el remix". y Bisbal ha reiterado que si le llama "estará ahí". "Puedes considerar esto como la llamada", ha recalcado Smith.

Una admiración mutua

Este vídeo, como cabe esperar, enseguida se ha viralizado: "El dúo que no sabemos que necesitábamos", han expresado varios internautas que esperan que la posible colaboración de los artistas se haga realidad.

Antes de despedirse, el cantante almeriense ha querido evidenciar una vez más la admiración que le profesa a Smith, a lo que él le ha respondido manifestándole que es mutua:"Estar aquí contigo es un sueño". "Te aprecio. Dios te bendiga", le ha comentado antes de que Bisbal se bajase del coche.