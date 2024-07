La transformación física de Ibai Llanos: así luce ahora tras aceptar el difícil reto

Ibai Llanos todo lo que toca lo convierte en un éxito y se traduce en oro. Así, con esta premisa, se enfrenta a una nueva edición de ‘La gran velada’, la cuarta desde que triunfase en 2021, donde se enfrentan en el ring de boxeo rostros conocidos de nuestro país con influencers de renombre. Todo un espectáculo de masas que mueve millones de euros y para el que el generador de contenido está preparándose a conciencia. En esta ocasión, compartirá escena con María Patiño y Marina Rivers como conductoras del show del próximo 13 de julio en el Santiago Bernabéu de Madrid y que contará con las actuaciones de Rosario Flores y Estopa.

Pero en esta nueva cita pública de Ibai Llanos no toda la atención está puesta en el ring de boxeo ni en el desfile de personalidades que se espera. También en la transformación física en la que se ha embarcado el streamer vasco, después de las primeras semanas inmerso en modificar su silueta con gran esfuerzo para complacer a sus seguidores. Todo surgió el pasado 9 de junio cuando el youtuber se comprometió con sus fieles a realizar el reto que ellos le propusiesen si el mundial Kings World Cup lo ganaba su equipo, el Porcinos FC. Se hizo con la victoria y llegó una oleada de desafíos por parte de sus incondicionales. Aquel comentario que tuviese más ‘me gusta’ sería el elegido por Ibai Llanos, aunque el resultado final no le hizo la menor gracia. Eso sí, piensa cumplir con su promesa.

Semanas después de pedir a sus seguidores que le lanzasen retos y tras las correspondientes votaciones, el desafío al que debía someterse le obligaba a realizar una transformación física radical, “un verdadero cambio físico”. Aceptó, no sin antes mostrar sus pegas y falta de ilusiones por embarcarse en tan difícil tarea. “A partir de mañana voy a empezar a subir todos mis entrenamientos, entre cuatro y cinco entrenamientos a la semana. Empieza mi cambio físico. He fallado cien veces, me da igual. Te caes y te levantas. Es más: si hay una semana que yo no subo un solo vídeo de mi cambio físico, me afeito la barba en directo: con la que llevo nueve años”, prometía el youtuber, que moviliza a millones de personas con sus vídeos.

Con ello, Ibai Llanos se ha puesto a sudar la camiseta con duras sesiones de ejercicios adaptadas para moldear su figura y sacar el mayor partido a sus músculos. Está entrenando casi todos los días, como así ha querido mostrar ya en sus redes sociales con vídeos que están causando sensación y que demuestran su compromiso con el reto propuesto. Una rutina que alterna ejercicios de fuerza para tonificar sus músculos con otros cardiovasculares para ayudarle a perder grasa y que se note antes los resultados. Algo que no solo realiza en el gimnasio, sino también al aire libre, con sesiones en las que termina “reventado”, como así se lo hace saber a sus fieles. Eso sí, aunque le esté costando lo suyo, lo cierto es que parece que ha comenzado a disfrutar de esta nueva rutina, al animarse a sí mismo a “continuar con el proceso y disfrutarlo”.