El juicio que marcó el rumbo de Yurena: así tuvo tres nombres artísticos en menos de un año

La suya ha sido una incorporación de última hora, pero eso no quiere decir que no vaya a darlo todo en 'El Hormiguero'. La cantante Yurena pondrá el punto y final a la segunda semana de la vigésima temporada del programa presentado por Pablo Motos. Su visita al 'talk show' de Antena 3 se ha dado después de que los futbolistas Pedri y Ferrán cancelaran su entrevista debido a un ajuste de fechas.

Este año, la autora de 'No cambié' y 'A por ti' ha experimentado un regreso por todo lo alto a la escena pública. Tras pasar por RTVE para la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' y acudir a 'Tu cara me suena' en calidad de asesora para la imitación que Yenesi hizo de ella, la artista fue el centro de todas las miradas después de que Atresplayer estrenara 'Superstar', biopic basado en sus inicios.

Un inicio que sonaba a ensueño

La artista, cuyo nombre real es María del Mar Cuena Seisdedos, comenzó a dar sus primeros pasos como personaje público en 'Crónicas marcianas', después de que fuera relacionada sentimentalmente con el vidente Paco Porras. Gracias a ese gancho y a su popularidad en aumento, Cuena, que por aquel entonces se llamaba de forma artística Tamara, captó la atención de varias discográficas.

Su maxisencillo 'Superego' fue todo un fenómeno en España; fue más aclamado que los proyectos de artistas consagrados como Alejandro Sanz. La cantante estaba viviendo su mejor momento, y Mediaset la llegó a fichar como participante de 'Hotel Glam', formato muy popular en la época. Sin embargo, lo que estaba por venir iba a sorprender a todos, incluida María del Mar.

Una pesadilla de la que no puede despertar

En el año 2004, la cantante de boleros Tamara Valcárcel, conocida simplemente como Tamara, demandó a Cuena, alegando que su nombre artístico ya estaba registrado. En primera instancia, María del Mar salió victoriosa, con opciones de mantenerse como Tamara. Sin embargo, el juicio daría un giro inesperado, con Valcárcel ganando finalmente el caso.

Nada más volver a su día a día después del litigio, la cantante del 'No cambié' finalmente sí que tuvo que cambiar su nombre, eligiendo en un primer momento Ámbar. Sorprendentemente, este apodo también estaba registrado, por lo que la intérprete tuvo que meditar todavía más su nueva identidad. Así fue como terminó surgiendo Yurena, publicando su primer trabajo como tal hace justo 20 años.

Tras varios altibajos y una transición hacia la música dance, Yurena comenzó a afianzarse en el mercado europeo y asiático, con varias giras internacionales de por medio. Tal ha sido el éxito mediático estos últimos meses que la cantante anunciaba que se subiría al escenario del Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 27 de marzo, donde celebraría un concierto de sus mejores éxitos.