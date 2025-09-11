Alejandra Rubio siembra la polémica y contradice a Mar Flores: "No puede culpabilizar a mi suegro Carlo de lo que ha pasado"

La de Alejandra Rubio era una de las reacciones más esperadas a “Mar en calma”, las memorias de Mar Flores. La modelo se sincera en el libro sobre lo que ha supuesto para ella convertirse en abuela, un tema que afecta de lleno a la hija de Terelu Campos, en tanto en cuanto es la madre del bebé.

Además, también expone con detalles la difícil relación que ha mantenido con su hijo Carlo en los últimos años, y acusa a su exmarido y padre del joven, Carlo Costanzia, de no haber sido un buen padre para él.

Con todo esto sobre la mesa, la colaboradora del programa “Vamos a ver” ha comenzado aclarando que “por supuesto” ha leído las memorias de su suegra, quien se las facilitó incluso antes de que llegaran a las librerías. Aunque “no he hablado con ella” sobre todo lo que cuenta en el libro, reconoce que el contenido es, cuando menos, “complicado”.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Alejandra Rubio defiende que “todo el mundo tiene derecho a contar su historia”, pero no ha dudado en contradecir algunas de las ideas que Mar Flores plasma en sus memorias, empezando por los claroscuros de la familia Costanzia. “Yo acabo de volver de Turín, donde he ido muchas veces. Conozco a la familia paterna de mi novio y no tengo ni una palabra mala que decir de su familia. Nunca he visto un ambiente tóxico, solo gente que se quiere mucho y que tienen muy buena relación entre ellos. Estamos juntos todo el dia, siempre, es lo que yo he vivido”, ha comenzado matizando, “nerviosa”, la tertuliana.

No se trata de una situación fácil para ella y lo último que pretende es posicionarse en la guerra entre sus suegros, pero sí corrige una de las ideas que Flores expone en su libro, donde culpa al padre de Carlo de la mala vida que ha llevado él y sus hermanos italianos. “No se puede culpabilizar a mi suegro de lo que ha pasado Carlo ni de lo que han pasado mis dos cuñados, a los que tengo un gran cariño. Cuando cumples una edad, tomas tus propias decisiones en la vida y los padres no tienen nada que ver”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

Sobre la relación de Carlo Costanzia Jr. con su madre, que la propia Mar define en su libro como “complicada”, Alejandra Rubio asegura que, a día de hoy, “tienen una relación buena, nos vemos a menudo. Yo siempre intento que esté todo bien entre ellos. Hay una relación cordial entre madre e hijo que se ven con frecuencia”.

Una intervención con la que Alejandra Rubio no pretende distanciarse de su suegra, aunque está por ver cómo se toma Mar Flores que la joven tertuliana no se posicione públicamente a su favor…