De la palabrota favorita de Mika al "Mega bloqueo", los coaches de 'La Voz' desvelan sus secretos en 'El Hormiguero'

Pablo López y Malú vuelven a sentarse en las sillas giratorias de 'La Voz' en la duodécima edición del programa de Antena 3 y, a ellos, se les han unidoSebastián Yatra y Mika. Los cuatro han sido los protagonistas de la noche de este miércoles en el plató de 'El Hormiguero'.

Rebosando una gran alegría y mostrando el gran ambiente que reina entre ellos, los cuatro coaches han desvelado a Pablo Motos la fecha de estreno, que será el viernes 19 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Durante la entrevista ha habido espacio para descubrir el español de Mika, que ha aprendido el idioma en el último año y que, según Pablo López, "sabe dos palabras menos que Cervantes". Y como no podía ser de otra forma, el artista ha tenido que desvelar cuál era su palabrota favorita: "M.....".

Los cantantes también han hablado de la nueva edición y de algunas de las novedades que se han incorporado al programa, como la audición a ciegas: "Vienen sin saber a dónde van con un antifaz y les plantan en el plató de 'La Voz' con todo el mundo delante. Hay algunos que dicen que no".

En esta línea, el presentador le has pedido que mandaran un consejo a una persona que esté empezando y el primero en lanzarse a la palestra ha sido Mika, que ha argumentado que hay que cantar sin pensar en las consecuencias.

Por su parte, Pablo López ha incidido en ser auténticos y no mentir, mientras que Malú, en línea con el cantante británico-libanés, ha afirmado que es muy importante el lenguaje corporal. En cuanto a Yatra, el colombiano ha aconsejado que los jóvenes creen su propio universo y eviten imitar porque es imposible llegar a lo que hacen Adele o Whitney Houston.

Otra de las novedades, que se suma a los "Muteos", que solo puede utilizar Malú, es el "Mega bloqueo", algo que la madrileña ha definido como "fascinante". "Nos hemos dado la vuelta los cuatro, tú puedes usarlo y los tres se dan la vuelta. Lo más gratificante es que soy a la que eligen", ha añadido la cantante que ha puesto su voz a la nueva canción de 'Sueños de Libertad'.

Asimismo, los coaches han explicado lo que significa 'hacerse un Pablo López': "Haces la audición a ciegas, te volteas, todos los demás hablan, tú no dices nada y el concursante se va con Pablo López".

Por otro lado, entre juegos musicales como "sígueme el rollo", donde los cuatro artistas han dado lo mejor de sí con las hormigas, y "el teléfono escacharrado en rumano", Malú ha desvelado el título de su nuevo sencillo 'Todo sabe a ti', que publicará el 26 de septiembre.

A ella se ha unido el malagueño Pablo López, que se ha sacado el título de barco y, a partir de diciembre sacará nuevo disco, mientras que Mika ha anunciado que ha escrito su primer álbum en inglés "desde antes del Covid" y ha adelantado que será "psicodélico".