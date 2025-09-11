Mar Flores manda a Lequio a terapia "para que le curen su agresividad"

El cruce de acusaciones entre Mar Flores y Alessandro Lequio parece no tener fin, cada día nos encontramos con nuevas andanadas que demuestran lo mal que se llevan el uno con el otro.

La última la protagoniza Mar al manifestar que “de este señor he visto imágenes en las que se pone muy nervioso en la televisión. A lo mejor tiene que ir a terapia para que le quiten esa agresividad”.



Unas frases que han sentado muy mal al italiano, por lo menos eso es lo que nos dejan entrever desde su entorno. Dado, como se le conoce en la intimidad, considera que su ex “amante” reinventa la historia y que en el libro ha moldeado episodios de su vida a su capricho. La tacha de mentirosa y manipuladora.

Mar Flores nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia



Pero no quiere echar más leña al fuego. El seductor de antaño es hoy un hombre casado y con una hija, lleva una vida muy tranquila y todo el revuelo ocasionado por Mar le subleva.

Un compañero suyo de televisión nos revela que “si Alessandro sacará a la luz todo lo que sabe sobre Mar a ella se le caería el pelo. Tiene mucho que callar, ha ocultado pasajes de su vida muy oscuros. Por lo menos eso es lo que dice una de sus ex amigas. Fueron intimas, pero acabaron enfadadas y completamente distanciadas”.



Prefiere no desvelar el nombre de esa persona, pero nos comenta que “en su momento fue muy conocida, ahora lleva una vida muy tranquila alejada de los medios de comunicación”.

Me imagino a quien se refiere, pero no seré yo el que dé el primer paso para descubrir su nombre. Esa mujer apela a su anonimato y no tiene la menor intención de entrar a estas alturas de la vida con un nuevo enfrentamiento con Mar.