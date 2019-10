Kiko Jiménez revela su pasión sexual con Sofía Suescun

Anoche expulsaron de la casa de Guadalix de la Sierra, recibiendo numerosas críticas a su salida. Desde Rocío Flores a la madre de Sofía Suescun. Kiko intentó excusarse por su “flirteo” con Estela y llegó incluso a plantear que su relación con la mujer de Diego Matamoros podría ser un montaje de éste y la modelo. También reveló su encuentro sexual en la ducha con Sofía Suescun, en la casa donde antes estaba con Gloria Camila para expresar que si Sofía le rozaba no podía contenerse. Algo que no le pasaba con Estela.

El ex de Gloria Camila reveló su pasión sexual con Sofía Suescun tratando así obviar que le había sido infiel con Estela.

Kiko no paraba de asegurarle a su novia que con Estela solo había amistad. “No he dejado de pensar en ti”, le decía a Sofía. Ella respondía contundente: “Creo en el momento en que te metes en la cama con el mismo edredón no estabas pensando en m. Parecíais novios”. “No quiero que me vacilen y me humillen en la cara. Lo que me parecía un sueño se ha convertido en una pesadilla. Te veía en el 24 horas y tuve que dejar de verlo. Has sobrepasado la línea del respeto”, le reprochaba Sofía a Kiko.