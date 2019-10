La "ensalada milagro" con la que Jennifer Aniston perdió 13 kilos para hacer "Friends"

Cuando Friends se lanzó por primera vez en NBC en 1994, todos los fans de la serie ansiaban la figura, el cabello y la ropa de Jennifer Aniston. Su fama fue tal que se convirtió en una sex symbol de los 90. Sus cortes de pelo se convirtieron en los más demandados en las peluquerías -donde se le conocía como un "corte Rachel"- y también su barra de labios o sus trucos de belleza.

Sin embargo, lograr trabajar en la serie como Rachel Green y lucir su maravilloso aspecto no fue fácil para la actriz.

Con la celebración de los 25 años la serie y la publicación del libro 'Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era', muchos son los secretos que han salido a luz entre ellos el método seguido por la actriz para lograr perder peso.

Según ha explicado, su agente le pidió que bajara 13 kilos para poder hacer de Rachel Green, puesto que "no conseguía muchos papeles porque estaba demasiado gorda". Fue así como comenzó con un plan que ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

Desesperada por poner en marcha su carrera y deshacerse de su "trasero de burbuja" como lo llamaba, Aniston dejó de comer bocadillos y eliminó por completo la mayonesa y la mantequilla de su dieta.

Sin embargo, su lucha contra los kilos fue más allá y, según ha confesado la actriz, durante los 10 años que trabajó en "Friends" comía lo mismo día tras día.

Pero... ¿Cuál era ese plato?. Su menú no era otro que la ensalada Cobb, ya conocida como la ensalada de los famosos.