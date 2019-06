La entrenadora de intimidad de Gwyneth Paltrow defiende su técnica para reavivar la pasión

Hace unas semanas Gwyneth Paltrow realizó una de esas declaraciones que contribuyen a cimentar su reputación de celebridad excéntrica en las que desvelaba que no vivía bajo el mismo techo que su marido Brad Falchuk, con quien contrajo matrimonio el pasado septiembre, y en su lugar ambos habían acordado pasar cuatro noches a la semana juntos y mantener viviendas separadas.



La actriz reconvertida en empresaria 'defendió' ese acuerdo tan especial alegando que su propia entrenadora de intimidad, Michaela Boehm, le había asegurado que era la manera perfecta de fomentar la "polaridad" de su relación de pareja, utilizando como es habitual en ella -la responsable de acuñar la expresión 'separación consciente'- una serie de términos y palabras con los que el gran público no está familiarizado.



Ahora la persona a la que Gwyneth atribuyó el mérito de esa idea ha querido explicar su técnica que promete reavivar la llama de la pasión, aclarando que se ha sacado algo de contexto y que no se limita a comprar dos casas, informa Bang Showbiz.



"Cuando una pareja comienza a convivir, se pierde parte del misterio y la emoción; eso es cierto tanto para una estrella de Hollywood como para el resto de los mortales", ha apuntado a su paso por el programa 'Loose Women'. "Una de las formas de lidiar con ello es pasar tiempo separados. Puede ser durante diez minutos al final de la jornada de trabajo, en habitaciones distintas, o que uno se dé una ducha mientras el otro pasea el perro... O puede significar que haya una habitación para cada uno donde pasar unas horas a solas antes de volver a juntarse. Y en algunos casos, sí, puede implicar que haya casas separadas. Eso depende del espacio que necesites".