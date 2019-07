La venganza de Cayetano de Alba: "Mi hermano me echó de casa cuando se convirtió en Duque"

Era uno de los programas más esperados de "Lazos de sangre", el espacio de RTVE que hace un repaso a las sagas más relevantes del panorama social español. Y no defraudó. Desde que falleció la Duquesa de Alba, son conocidos los enfrentamientos que los Martínez de Irujo han tenido sus hijos a costa de su herencia. Pero lo que también ha puesto de manifiesto este programa ha sido el peso de la ausencia de la figura paterna en todos los miembros de esta familia.

Cayetano, el más mediático junto con Eugenia, la única mujer de la familia, aseguraba entre sollozos que "tardé cuatro años en superar que no me dejaron despedirme de mi padre" y asegura que ha tenido que recibir tratamiento psicológico. Después de recordar la figura de su padre también hubo tiempo hacerse eco de que el problema de desunión entre los hermanos surge porque "mi madre, al ser hija única, no supo gestionar la unión de su familia". El momento más difícil que recuerda Cayetano es el de el reparto de la herencia de su madre: "He pagado el pato de ser el encargado de tener que repartir yo la herencia de mi madre en vida". Y parece que el documental le ha servido como una especia de venganza contra Carlos,el primogénito, que le ha apartado de la Casa de Alba tras la muerte de su madre "Mi hermano me echó de casa cuando se convirtió en duque" a lo que añadió que en estos momentos "no tengo ningún papel en la Casa de Alba"