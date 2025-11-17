Fran Rivera carga contra los medios tras el accidente de Cayetano: "Habéis dado informaciones falsas"

Cayetano Rivera ha reaparecido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse a un juicio tras su presunta negativa a someterse a un control de alcoholemia tras su accidente de tráfico del pasado 9 noviembre. Una semana después del suceso, el diestro ha acudido a una vista oral y, a su llegada a la cita, ha cargado contra la Prensa. "Los medios de comunicación me estáis sometiendo a un juicio mediático paralelo. Este tiempo que le estáis dedicando a esta noticia, cuando hay noticias que de verdad son importantes, no lo entiendo. Esto que es entretenimiento para vosotros es mi vida", ha sentenciado el torero.

Fran Rivera carga contra los medios

El hermano de Cayetano, al igual que el torero, ha cargado contra los medios al ser preguntado por el accidente a su llegada a Sevilla tras pasar el fin de semana en Galicia junto a Lourdes Montes y sus hijos. Visiblemente enfadado, Fran Rivera ha sido muy tajante: "De mis hermanos preguntarle a él, Cayetano está bien. Ha sido un susto gracias a Dios, que ha sido un susto, el coche y la palmera, lo que pasa que los medios le habéis dado un bombo y con informaciones falsas... lo de contrastar la noticia se os ha quedado olvidado en la universidad, que es inevitable". Sobre la falta de información del accidente, ha insistido a los medios en que "no os metáis entonces".

Vista oral del juicio contra Cayetano Rivera por negarse a una prueba de alcoholemia Jose Manuel Vidal Agencia EFE

Mucho más contundente se ha mostrado Fran Rivera al ser preguntado si había visto la comentada entrevista de Kiko Rivera, su hermano, en "¡De Viernes!". "No tengo nada que hablar, ya se ha hablado tanto de estos temas", ha sentenciado el esposo de Lourdes Montes. Ambos no tienen relación desde hace años.

Escapada familiar en Galicia

Fran Rivera y Lourdes Montes han disfrutado de un inolvidable fin de semana en la Costa da Morte de Galicia junto a sus seres queridos. Junto al matrimonio, Sibi Montes, hermana de la diseñadora, y José Manuel Soto, tío de la esposa del diestro. Todo el grupo se alojó en el Parador Nacional de Costa da Morte.