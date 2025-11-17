Plex y Aitana: una historia de amor que deja de esconderse

Durante meses, Plex y Aitana parecían jugar al misterio. Miradas cómplices, pistas sembradas en redes y silencios que alimentaban teorías. Pero la pareja del momento ha decidido acabar con el enigma. Primero fue ella, dedicándole su primer Latin Grammy. Ahora es él quien se desnuda emocionalmente en la que ya es la entrevista más personal de su carrera. Con motivo de su elección como Hombre del Año 2025 por GQ, Daniel Alonso -el verdadero nombre del youtuber- posa en portada y, por primera vez, pone palabras a una historia que hasta ahora habían preferido guardar en el ámbito privado.

La confesión, sin embargo, llega con la naturalidad de quien ya no tiene nada que disimular. "Lo más especial de esta vuelta al mundo fue conocer a mi novia en el camino", admite. No es una frase lanzada al azar, sino la llave que abre un relato casi cinematográfico: su primera cita fue en Japón, la segunda en República Dominicana y la tercera en Nueva York. Un comienzo que podría haber salido de una comedia romántica de gran presupuesto, pero que, como él mismo recalca, fue real. "Lo llevamos de una forma privada y, para mí, fue lo más bonito del viaje".

Mientras las redes hervían con teorías, ellos optaban por el silencio. Hasta que llegó el cumpleaños de Aitana, un momento que sirvió de declaración implícita: ya no había nada que ocultar. Desde entonces, la discreción ha ido perdiendo terreno, aunque Plex mantiene claro dónde están los límites. Acostumbrado a compartir cada aventura con millones de seguidores, reconoce que su relación le ha enseñado algo fundamental: "Encontrar el límite entre qué contar y qué no es clave. Cuando las historias abarcan a otras personas, soy el primero que pone una barrera".

"Un bala perdida"

Lo que no puede ni quiere esconder es la felicidad. «Nunca he estado tan feliz", confiesa sin titubeos. Sus amigos, dice, lo saben. También él reconoce que había sido "una bala perdida" en el amor, hasta que apareció Aitana y todo encontró un orden distinto. Una estabilidad inesperada que, lejos de restarle libertad, parece haber ampliado su horizonte emocional.

En la entrevista, Plex habla también de la fama y de esa dualidad que tantos artistas conocen: la gratitud hacia el público y el agotamiento que a veces conlleva la exposición. Viajar, asegura, le permite respirar. "En Japón nadie sabe quién soy", bromea, aunque matiza que siempre acaba encontrándose a algún español incluso en los rincones más remotos.

Con Aitana inmersa en los preparativos de su primera gira mundial y Plex dibujando los proyectos que marcarán su 2026, ambos parecen avanzar en paralelo, sin huidas ni enigmas. La relación que nació entre aeropuertos y ciudades lejanas ya no necesita esconderse entre líneas ni en stories fugaces.

Plex lo resume con la claridad de quien ya ha dejado atrás la sombra del secreto: ha encontrado a alguien que le ha cambiado la vida. Y esta vez, no piensa disimularlo.