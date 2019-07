Después de tres largos meses en Honduras presentando 'Supervivientes', Lara Álvarez no ha tenido tiempo de deshacer las maletas a su vuelta a casa hace tan solo unos días. La presentadora ha decidido poner rumbo a Marruecos para dar inicio, así, a sus vacaciones. Pues contrario a lo que pudiera parecer, estos meses en el Caribe han sido de duro trabajo y no de descanso.

Lara ha querido compartir con el mundo este destino, que no es otro que una de las ciudades más importantes del país, Marrakech. Y, aunque parece que no viaja acompañada, eso no le ha impedido hacer nuevos amigos nada más comenzar sus vacaciones en el país vecino.

"Día 1: Pequeños exploradores salen a mi encuentro para endulzarme el camino...", Ha escrito la asturiana en una publicación cargada de ternura, donde se la ve agachada en las calles de Marruecos en compañía de un par de gatitos.

En si siguiente publicación, ha compartido un vídeo de una pequeña plaza de la ciudad, desde donde se escuchan las oraciones de todos aquellos religiosos que se encontraban en las inmediaciones. No hay duda del carácter aventurero y explorador de la periodista, pero, aun así, nunca deja de sorprendernos. Seguiremos atentos a los próximos pasos que dará en este más que merecido descanso.