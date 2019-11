El presentador del espacio y amigo de la periodista, Jorge Javier Vázquez, ha sido sin duda una de las personas que más ha influido en la decisión de Mila Ximénez de participar en Gran Hermano Vip, pero su actitud en el concurso no está gustando al presentador ni a muchos de sus compañeros y amigos de Sálvame. La tensión entre Mila y Jorge se ha evidenciado desde la primera semana de encierro tras las múltiples amenazas de la tertuliana de abandonar el programa y su negativa a participar en algunas pruebas del concurso.

Aunque Jorge ha intentado por todos los medios hacerla sentir cómoda dentro del programa e instarla a que disfrutase de la experiencia, Mila Ximénez ha entrado en una espiral destructiva y victimista que ha provocado que muchos de sus amigos, entre ellos el propio Jorge y Belén Esteban, no entiendan su actitud. Mientras Jorge asegura que “me he dado cuenta de que no sabe ser feliz”, Belén Esteban ha decidido retirarle su apoyo y pedir públicamente su expulsión.

Aunque la de San Blas no oculta que no le está gustando nada la actitud de su compañera en el reality, asegura que se muerde la lengua antes de hablar de ella ya que “si no critico a Mila más duramente es porque la quiero y le tengo cariño”. Pero tras sus palabras se desprende la venganza: Belén no olvida que Mila fue una de las personas más críticas cuando ella participó en GH VIP. El rencor de la “Princesa del pueblo” quedó de manifiesto cuando en el último debate de GH VIP 7 respondía a Cristina Tarrega cuando alababa la lealtad de Mila a sus amigos: “Te recuerdo que a todas sus compañeras cuando hemos estado en un ‘reality show’ nos ha dado fuerte a todas, a todas. O sea que eso de la amistad...” decía Belén Esteban. Su postura en el debate era clara, reafirmándose en lo que ya había dicho en Sálvame: “esta semana debe ser ella la expulsada. Somos compañeras, pero tengo que decir lo que pienso porque soy colaboradora y porque lo está haciendo fatal”.

Pero si algo teme Mila Ximénez y así lo ha expresado a sus compañeros de concurso es defraudar a Jorge Javier Vázquez, que no solo es el presentador del programa sino uno de sus más íntimos amigos, un pilar fundamental en su vida, tal y como ella misma ha confesado en innumerables ocasiones. Por eso, la posibilidad de haber defraudado a su amigo del alma la trae de cabeza y así se lo ha contado a Alba Carrilla y a Noemí, sus principales apoyos en la casa.

La tertuliana, muy preocupada por cómo podría afectar su paso por el “reality show” a su amistad con Jorge Javier ha llegado a decir: “Espero que este concurso de mierda no acabe con mi amistad con Jorge. Nosotros tenemos una relación muy íntima y nada falsa. Él a mí no me permite ciertas cosas y yo a él tampoco. Puede que no nos hablemos en algún tiempo”. Aunque Alba y Noemí le decían que eso no iba a ocurrir, Mila les explicaba: “No creáis que es imposible, ya estuvimos cuatro meses sin hablarnos.”

La conversación se producía después del debate, en el que había tenido que hacer frente a un mensaje de la audiencia que planteaba a la colaboradora cómo cree que la recibirán sus amigos de Sálvame y si cree que se merece que sus compañeros la defiendan. “Por el tuit me parece a mí que no, así que veo que me las llevo en la casa, en mi programa y en todos sitios”- reflexionaba Mila y mostraba su preocupación: “Se ve que estoy haciendo un concurso de mierda, pero hablen o no hablen los echo de menos”.