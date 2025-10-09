Muere a los 72 años Susan Kendall Newman, actriz, productora y activista, hija de Paul Newman

Susan Kendall Newman, actriz y productora estadounidense nominada a los Emmy, falleció a los 72 años debido a complicaciones derivadas de una enfermedad crónica. Aunque su muerte ocurrió el pasado 6 de agosto, la familia ha comunicado la noticia a los medios recientemente.

Hija del legendario actor Paul Newman y su primera esposa, Jackie White, Susan hizo su debut en la gran pantalla con un pequeño papel sin acreditar como farmacéutica en El castañazo (1977), uno de los clásicos protagonizados por su padre. Sin embargo, su mayor reconocimiento frente a las cámaras llegó un año después con la película juvenil Locos por ellos (1978), dirigida por Robert Zemeckis. En ella interpretó a una de las fans de los Beatles, junto a Nancy Allen, que intentan colarse en el histórico show de Ed Sullivan en 1964.

Su única aparición cinematográfica posterior fue un breve papel en Un día de boda (1978), dirigida por Robert Altman. En 1980, se centró en la producción televisiva de La caja oscura, dirigida por su padre y protagonizada por su madrastra, Joanne Woodward. El proyecto recibió cuatro nominaciones a los Emmy, incluyendo la de mejor especial dramático, con Susan como productora.

Durante los años ochenta, Susan decidió alejarse de la interpretación y el espectáculo para dedicarse al activismo social y la prevención del consumo de drogas, motivada por la trágica muerte de su hermano Scott Newman por sobredosis en 1978. Se unió a la Fundación Scott Newman, creada por su padre, y se convirtió en una referente en programas de concienciación y desarrollo de guías y materiales de rehabilitación.