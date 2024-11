¿Necesitaba el mundo a un hombre heterosexual para por fin democratizar el maquillaje masculino?

No nos engañemos, el tiktoker Bach Buquen no es el primer hombre que se maquilla en general ni el primero que lo publica, en particular. Sin embargo, es de los pocos que ha conseguido llegar a una audiencia masiva sin etiquetarse dentro del entorno gay, el mundo drag o los video tutoriales de makeup artists. De hecho, es tan poco habitual ver a perfiles de este tipo haciendo estos contenidos, que muchos han dudado de su sexualidad, habiéndose visto él obligado a aclararlo en sus diferentes canales de difusión.

Estos vídeos han sido la catapulta de este influencer para hacer otros “trends” -como se le llama en Tiktok- que le han llevado a codearse con perfiles de la talla de Simon Jacquemus. Ha conseguido generar tal movimiento que una audiencia que se sale “del ambiente” también ha empezado a apreciar sus vídeos. ¿Necesitaba el mundo a un hombre heterosexual como abanderado del maquillaje para democratizarlo? ¿Será el pistoletazo de salida para que veamos a iconos de la masculinidad, como Brad Pitt, Antonio Banderas o Miguel Bernardeau maquillándose en su día a día fuera de la gran pantalla?

De la homosexualización del maquillaje a su heterosexualización

“El vínculo entre hombre y cosmética, tanto en maquillaje como en Skincare, está cada vez más generalizado, pero es cierto que los pasos que vemos son pequeños, aunque constantes”, sostiene Lara González, cosmetóloga de la firma Byoode. Yéndonos a la inclusión del color en el rostro, la palma se la han llevado siempre las Drag Queens, quienes han hecho del maquillaje un arte, pero también tenemos a los influencers de maquillaje. Sin embargo, para muchos, esto cuestiona la masculinidad del hombre y es que es ese el motivo fundamental por el que el mundo heterosexual no ha visto con buenos ojos, ni desde la visión masculina ni desde la femenina, la asociación del maquillaje a hombres que, por ello, les transfieren una feminidad exacerbada.

Pero a todos nos gusta vernos bien al espejo y ellos se cuidan cada vez más, de eso no cabe duda. No obstante, el salto a los productos de color ya supone algo más allá y personajes como Bach Buquen sirven de apoyo a la normalización de algo que no tiene que ir vinculado a la sexualidad, sino al mero hecho de verse bien uno

mismo y presentarse mejor ante los demás, también para ser fuente incluso de inspiración.

De lo artístico a lo natural y viceversa

Como decíamos, el maquillaje siempre se ha asociado a lo femenino y el hecho de que lo promulgaran las drag Queens ha sido históricamente mejor visto porque ellos se inspiran en torno a la figura de la mujer. “Sí que se ha admitido más el maquillaje en el entorno de la televisión con la excusa de cómo queda la piel reflejada a través de la cámara. Cuando se habla de hombres maquillados al otro lado de la pantalla, todo está más normalizado”, opina el maquillador de Perricone MD, David Deibis quien también considera que “incluso productos como una base ligera o la máscara de pestañas se ven bien siempre y cuando no se note como tal”.

Por otro lado, tenemos al mundo opuesto, los creadores de contenido que llevan ya años haciendo reels en torno a cómo conseguir un acabado 100% natural, tanto que casi sea imperceptible porque… ¿Qué se note atenta contra la masculinidad? Sin embargo, el perfil de Bach Buquen ha destacado porque en su osadía incluye iluminador, blush y hasta labial a sus looks sin que por ello el resultado sea afeminado y, para más inri, sus vídeos están localizados en el metro de París, donde los viandantes se paran a mirarle, algunos con sorpresa y otros con admiración. Sin duda alguna, un gesto de valentía que viraliza la normalización de que, básicamente, cada uno vaya como le dé la gana. ¿Necesitaba el mundo un perfil heternormativo para romper las normas? Desde luego, no estamos en la meta, pero quizás hemos avanzado unos kilómetros en el camino hacia la tendencia de que cada uno vaya como mejor quiera, siempre y cuándo se sienta favorecido. ¿Veremos a nuestros iconos masculinos de esta manera pronto?