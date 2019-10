Sorprende la tranquilidad con la que Omar Montes, ganador de Supervivientes 2019 y conocido por su relación sentimental con Isa Pi, atiende nuestra llamada para desmentir las informaciones que le vinculan a la extraña desaparición de una joven y a otros delicados asuntos relacionados con menores de edad.

El ahora mejor amigo de Isabel Pantoja y ex pareja de su hija Isa Pi, afronta con resignación estas acusaciones y niega la mayor: “Es todo mentira. Lo que pasa es que mi nombre vende en televisión y por eso se cuentan tantas mentiras.” No puedo dejar de sorprenderme ante su flema ante unas acusaciones tan graves: “¿Y qué quieres que haga?-me dice-¿qué me ponga a llorar? Yo no tengo tiempo para estas tonterías, sólo me preocupo por mi familia, por un hijo que tengo que cuidar, por mi abuela que se está muriendo de cáncer, eso es lo que me preocupa. “

El cantante parece que está habituado a estar en medio de la polémica y asegura que “mis abogados han llamado al programa para decirles que no era cierto lo que se está insinuando. De hecho, yo tenía previsto ir al programa en unos días pero ya después de esto no voy a ir”. A pesar de que sus abogados han tomado cartas en el asunto, Omar Montes no parece muy preocupado: “¡Qué digan lo que quieran!. Como siempre dice mi abuela:” quién no la hace, no la teme. Todo el mundo sabe como soy yo y que no podría estar implicado en algo así. Toda España me conoce, me han visto como me he comportado durante tres meses en Supervivientes y saben que soy un cielo”.

Seguimos indagando sobre las imágenes que se han emitido en “Viva la Vida” y que según el programa de Telecinco se corresponderían con la comparecencia del cantante en una comisaría de policía para declarar y ser interrogado por la desaparición de una “niña” con la que, según su familia, Omar habría estado poco antes de que se interpusiera la denuncia. “Esas imágenes son de hace una semana y se hicieron en Madrid. Pero no era una comisaría, sino algo más oculto, en dónde se llevan delitos contra la protección de datos. Yo fui a declarar porque hay un señor al que han detenido que revelaba información y datos de famosos. Ahora ya está detenido y no lo podrá hacer más”.

Aunque Omar se desenvuelve bien en los platós de televisión, dónde se ha hecho un hueco por su simpatía y su vinculación a la familia Pantoja, no lo hace tan bien a la hora de hablar de asuntos legales. De hecho, no sabe siquiera explicar si su comparecencia ante las autoridades es como testigo en un presunto delito de protección de datos: “Solo sé que era algo relacionado con la protección de datos y que por eso fui llamado a declarar. Pero no fue en una comisaría, sino en un sitio un poco oculto, en Madrid hace ya unos días.” ¿Pero sabes dónde fuiste a declarar, te acuerdas de la calle?-le pregunto tratando de dar un poco más de luz al asunto - no sé la calle porque fui en Uber, era cerca de una clínica de estética. Lo que sí te puedo asegurar que el asunto no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en Viva la Vida”.