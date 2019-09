Peter Lindbergh, el fotógrafo que creó a las supermodelos

Hubo un tiempo, que me disculpe Helmut Newton y la infinita corte de los admiradores de su exquisito porno sado chic, en el que todo el mundo quería ser Peter Lindbergh. Era tal su prestigio que quien no podía permitírselo, era bastante inalcanzable, le pedía a su fotógrafo de cabecera que lo imitara a toda costa. El mundo se llenó de fotos de moda en blanco y negro donde rostros de una belleza insultante pasaron de perfectas desconocidas a esas top de las que todos los albañiles del mundo se saben el nombre y los apellidos. He elegido a los albañiles sin ningún rencor de clase, podrían ser igualmente los arquitectos. Fue a Javier Vallhonrat, el fotógrafo español de moda más importante del siglo, a quien oí pronunciar ese nombre por primera vez añadido a la lista de sus irrenunciables: Irving Penn, David Bailey, Louisse Dahl-Wolfe y Richard Avedon. Estamos hablando de los primeros años 80, en mitad de aquella efervescencia creativa que bajo la etiqueta de «La movida» puso de moda España incluso en Alemania. Entre una nube de fotógrafos entusiasmados con la moda, Peter Lindbergh se abría paso en las páginas del «Vogue Italia», quizas la revista de moda más comprometida del imperio Condé Nast con un estilo que no dejaba indiferente a nadie. Y mira que, desde Cecil Beaton a Robert Mapplerthorpe, se han visto estilos en la fotografía de moda.

Lindbergh, que era alemán como Newton y había nacido en 1944, veinte años después del otro maestro teutón, buscaba una nueva imagen de la belleza femenina. Y aunque lo recordaremos por muchas cosas más, aquí está el primer título que le merece ser recocido. Es, con permiso de Herb Ritts y Mario Testino, el que más bellas sacaba a las modelos, quizas por eso no solo le posaron todas sino que lo hicieron desnudas, la máxima entrega de una modelo a su fotógrafo. En su exquisito libro «Images of Women», por cierto, con dirección artística de nuestro inmenso Juan Gatti, aparecen los pubis angelicales de algunas de ellas para que vean que no hablo de farol. Eso que se supone que pasa entre Veruschka y Bailey en «Blow-up» ocurrió muchas veces delante de su cámara. Con Lynne Koester en 1986, Tatiana Patitz en Deauville en 1986, Naomi Campbell en Deauville en 1988, Linda Evangelista en Santa Mónica en 1988, Kristen McMenamy en Ostia en 1991, París 1994 o California en 1995, Cordula Reyer en Arles en 1993, Uschi Obermaier en Los Ángeles en 1994, Nadja Auermann en California en 1996, Iris Palmer en Los Ángeles en 1997, y Mini Anden y Missy Reyder en París en 1997.