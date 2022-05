Luis Alfonso de Borbón se gana el cielo con su nueva baraja: “No hace falta ser beato para jugar”

Luis Alfonso de Borbón sorprendía hace dos años con una aventura empresarial inimaginable. Incluso para su propia familia que no tenían ni idea de esa labor de amanuense en la que se ha convertido. Abogado de profesión, experto en finanzas, vicepresidente del Banco Occidental de Descuento, creador de Reto 48, un método único en España de entrenamiento y muy activo en las redes sociales. Todo esto formaba parte de su curriculum público. El privado ha procurado llevarlo siempre de manera discreta. No le gustan las grandes concentraciones sociales y procura pasar lo más desapercibido posible, aunque dice cuando se le pregunta por su historial que «asumo quien soy pero eso no quiere decir que me guste aparecer en los medios. Tengo una vida muy tranquila y normal con mi mujer, mis hijos y mis amigos, mi trabajo». Casado con Margarita Vargas son padre de cuatro hijos. La mayor cumplió en marzo 15 años y como contaba la madre hace unos días a quien esto escribe, «está tan alta como yo» y Luis Alfonso aseguraba que están encantados con la iniciativa de su padre «jugamos en casa con ellos y con los amigos».

La iniciativa empresarial de la que los niños participan tiene que ver con los juegos de mesa y con un éxito que no esperaba. Son barajas de cartas relacionadas con varios temas. Las primeras estaban relacionadas con los reyes de Francia. No hay que olvidar que Luis Alfonso de Borbón, es duque de Anjou y para los legitimistas franceses el heredero al quimérico trono de Francia. Después, y en plena pandemia, se le ocurrió hacer lo mismo con la Historia de España a la que puso el nombre de «Ñ juega España». Y así lo explicaba el artífice de estos juegos que están funcionando muy bien: «Es una manera de conocer España y dejar un legado a mis hijos. Era lógico que después de conocer la Historia lo hiciéramos también con la Geografia. Funcionó tan bien que he sacado al mercado otros juegos. Lo bueno que tiene ,y de ahí su éxito, es que puede participar toda la familia y de distintas generaciones». Ahí no paró la cosa y Luis Alfonso se ha lanzado a este negocio como el nuevo «Eraclio Fournier» de los juegos de mesa. Este apellido forma parte de la historia de los naipes. No solo en España sino en el mundo entero.

Y la imaginación del duque de Anjou no ha parado y ha decidido ampliar sus horizontes con varias barajas más centradas en el mundo taurino y una más (por ahora) relacionada con la vida de los santos. Luis Alfonso de Borbón contaba que la idea inicial nació durante la pandemia: «Durante meses, me encerré en mi despacho a estudiar y repasar la historia para buscar las mejores opciones y preguntas que además fueran entretenidas. Es un juego como el trivial donde se pueden formar equipos». Inicialmente el juego se vendía por Amazon y ahora también en la librería Troa y la venta se ampliará dado el éxito de los juegos.

Luis Alfonso de Borbón en Reto 48, centro deportivo que inauguró hace dos años en la calle Velázquez y que pronto tendrá otras dos sedes en Madrid/ Foto: Gonzalo Pérez

El último dedicado a los Santos lo ha bautizado con el nombre de «Gánate el cielo». Y se le ocurrió al considerar que es una manera divertida de conocer ese tipo de personajes. Son ochenta cartas temáticas referidas a la vida de ochenta Santos que han vivido en diferentes momentos de la historia. «Gana quien acumule diez cartas o forme la palabra CIELO con las cartas obtenidas». Luis Alfonso explica que «no es necesario ser beato o el que más rece. Es una manera entretenida de aprender a valorar el Cristianismo que sirve para cualquier persona. Valores como el amor, la generosidad, al entrega, la solidaridad forman parte de sus vidas y también de las nuestras. Para los que han leído sobre la vida de los Santos, todos tienen algo en común, y es que habiendo vivido todo tipo de vidas, algunos muy trágicas, todos eran felices y fieles a Dios».

Tradición familiar

El duque cuenta que la idea partió al recordar que «¿quién no tiene un Santo predilecto? Por tradición familiar, por devoción de su pueblo, de su ciudad, por cariño, por ser el patrón del colegio. Nuestras abuelas nos encomendaban a Santa Gema cuando teníamos exámenes, a San Cucufato cuando se perdía algo o a San Antonio para que tuviéramos la pareja adecuada». A diferencia de otros miembros de su familia y este último caso el hijo de Carmen Martínez Bordiú ha tenido un buen apoyo en el Santo de Padua con un matrimonio duradero donde Margarita Vargas es su gran apoyo.

Como ya sucedía con los anteriores juegos de mesa, ha sido ella la inductora de publicitar los juegos que funcionaban solo con el boca a boca. Fue Margarita «quien hizo posible que tuviera repercusión después de tantos meses de trabajo. Nos complementamos muy bien y la verdad es que poner en marcha todos estos juegos han supuesto muchas horas de estudio. Empezamos a jugar con la baraja francesa, después con la española, luego la de geografía, los Santos y el mundo taurino y lo pasamos muy bien», contaba el artífice de esta iniciativa en la entrega de los premios de la Fundación Querer a la que asistió con su mujer.

¿La próxima baraja...? Habrá que esperar pero podría estar relacionada con el mundo del cine.