Margarita Vargas, la comadre que cuida de Paloma Cuevas

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón han sido los grandes apoyos de Paloma Cuevas más allá del cariño que recibe de sus padres y hermana. La empresaria no lo ha pasado bien tras la separación complicada e inesperada de Enrique Ponce. El torero no lo pasó bien al publicitar imágenes innecesarias y comentarios de amor en sus redes sociales al irrumpir Ana Soria en su vida. Y no ya por ella sino al haber dos hijas pequeñas que no estaban al tanto de lo que sucedía entre sus padres. Durante muchos meses el único objetivo de la madre era evitar el sufrimiento a las niñas mientras que ella aguantaba la tristeza e incluso más de una vez los enfados por cómo alimentaba el torero las portadas de las revistas y los programas de televisión. En aquellos momentos sus amistades han estado con ella para animarla y acompañarla ante las incongruencias del marido. A día de hoy lo sigue siendo porque no ha rubricado el documento de divorcio que descansa desde hace seis meses en una notaría de Madrid. Puede ser que el hecho de que Paloma haya salido definitivamente de las empresas que compartían sea una buena señal para la firma definitiva.

Según el registro mercantil no hay en la actualidad ningún vínculo económico que les una. Puede ser que ese movimiento de piezas en su tablero de ajedrez afectivo haga posible que ambos cierren un capítulo de sus vidas para comenzar otros nuevos. Esta es por ahora la última noticia con respecto al matrimonio que compartieron durante treinta años.

Margarita Vargas junto a su esposo, Luis Alfonso de Borbón

En el aspecto personal Paloma está muy bien guardada por unas amistades que lo son de verdad. Entre ellas se encuentran los duques de Anjou que han sido los protectores emocionales de la empresaria y sus hijas. En septiembre se trasladaron de la finca La Cetrina a la casa de Sotogrande del matrimonio Borbón Vargas. Pasaron un par de semanas y sin que la prensa se percatara de su presencia a pesar de no esconderse. Los hijos de ambas familias, de parecida edad, se llevan muy bien y todos ellos disfrutaron de jornadas hípicas, baños en la piscina y cenas en restaurante que no formaban parte del circuito de moda. Para celebrar los 48 años de Paloma Cuevas, Margarita Vargas volvió a ser la amiga incondicional y cedió el chalet de La Finca para su fiesta de cumpleaños.

Por eso no sería extraño que dentro de unos días sea también el lugar perfecto para la reunión familiar con motivo de la Primera Comunión de Bianca. La privacidad está asegurada por las medidas de seguridad que hay en esa urbanización ubicada en Pozuelo de Alarcón donde también viven Blanca Cuesta y Borja Thyssen. Paloma Cuevas no quiere que nada enturbie ese día y lleva con la máxima discreción todo lo referido a la liturgia religiosa que no será en el colegio al que acuden las niñas. Margarita Vargas volvería a prestar su casa para la fiesta posterior a la misa y a la que acudiría (sin Ana Soria) Enrique Ponce.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce por las calles de Madrid.

El torero ya lo hizo en el cumpleaños de su mujer en septiembre pasado cuando se acercó al chalet de los duques de Anjou para felicitarla. Un gesto que marcaba la buena sintonía entre ambos. Antes del inicio de la pandemia y de que apareciera en escena la joven estudiante, Enrique Ponce y Luis Alfonso de Borbón se convertían en ciclistas de fin de semana. El hijo de Carmen Martínez-Bordiu lo sigue haciendo en los circuitos de su urbanización donde no hay peligro de paparazzi. Por eso es el lugar perfecto para la fiesta infantil de Bianca.

La relación de los duques de Anjou y el matrimonio Ponce Cuevas viene de lejos. Margarita y Luis Alfonso viajaron a Nueva York para que su cuarto hijo (como ya había sucedido con los anteriores) naciera en Estados Unidos. Una vez que el bebe vino al mundo la madre no volvió inmediatamente. Permaneció un tiempo y los hijos regresaron a España para continuar con su vida escolar.

Estrella Morente

Paloma Cuevas estuvo pendiente de los niños hasta el regreso de su amiga con el pequeño Jesús del que ella fue su madrina de Bautismo. Margarita es de Bianca y de ahí que pueda estar presente en su Primera Comunión. Una unión que en términos afectivos se denomina comadres y a la que también se unió por el mismo motivo Estrella Morente. En este caso Paloma es madrina de uno de sus niños. Este parentesco emocional ha servido para sellar esa amistad incondicional de las dos amigas que preparan juntas la Primera Comunión que será sin exclusiva de por medio.