La crónica de Amilibia: Feijóo, vaya usted preparando el búnker

El circo se anima: cuentan que el PSOE, o sea Él, guarda «material duro”» (varias bombas atómicas, dicen) contra Alberto Núñez Feijóo para la próxima temporada, así que a los peligros de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia hay que sumar ahora las posibles radiaciones de las bombas sociatas que envenenarán no solo el aire de Génova, sino de todo el país en general. Yo soy viejo, pero no me gustaría morir chamuscado. Tengo que buscar algún amigo con búnker, le grito al televisor, porque no creo que me den plaza en el de La Moncloa. Leo que «Feijóo es el preferido para apagar el procés», según una encuesta de LA RAZÓN. Ahora que le han nombrado bombero constitucional, va tener que cambiar el traje ignífugo por el de antirradiación. Cosas de la moda.

Se escribe que Él busca sacar a Feijóo de su zona de confort. El presi considera que todas las zonas de confort son suyas (La Moncloa, el Falcon, Doñana, La Mareta, etc.) pero de ahí a sacar al líder pepero del confort a bombazos, va un trecho. Y eso que Feijóo ha mostrado varias veces la bandera blanca. Antes se hablaba de «guerra de dosieres», pero este material bélico ha debido quedar tan obsoleto como los tanques Leopard que Él pretendía colar a Zelenski. Pero, ¿qué material duro publicarán contra el líder gallego? ¿Una foto confesándose con Romay Beccaria, también conocido como El Obispo? ¿Otra en un concierto de las Tanxugueiras moviéndose al ritmo de «Figa»?

Cuando Echenique, Pablo Iglesias, Monedero, etc., citan la «guerra de las cloacas» no se imaginan cuán profética puede resultar la manida expresión, porque, si nadie lo remedia, tendremos que acabar refugiados en ellas con Villarejo y algunas ratas. ¿Tienen búnker en la casa de Galapagar?