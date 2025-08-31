La crónica de Marta Robles: El uno por el otro la casa por barrer, y a buenas horas...

LUNES

Vuelvo a Madrid, después de un verano de mirar con dolor cómo ardía España desde las islas y la península sigue ardiendo. Ahora en León y Lugo. Mientras, los políticos intentan justificarse o incluso le adjudican las responsabilidades a sus adversarios. Además, proponen medidas (el PP ha presentado un paquete de 50)… ¡A buenas horas mangas verdes! ¿Es que los políticos no sabían que había amenaza de incendios? ¿Es que ellos desconocen que la prevención debe activarse en octubre anterior al verano? Me duele esta España enfrentada, sin capacidad de acordar, de prevenir, de curar…

Y en este día de dolores, el dolor de la muerte de Verónica Echegui. Joven, bella, talentosa y amorosa… Su Totem Loba (ese corto con Goya) me marcó. Más su actitud, su manera de ser persona. Siempre cuesta despedir; más a personas como ella. 42 años de maravillas para quienes los compartieron con ella.

MADRID.-'Días de Cine' despide este sábado a Verónica Echegui Europa Press

MARTES

El Gobierno declara en la primera reunión del Consejo de Ministros las «zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil» (conocida anteriormente como «zonas catastróficas») para los territorios arrasados por los incendios forestales este verano. La declaración va destinada a territorios de 16 comunidades autónomas, salvo País Vasco, Ceuta y Melilla, para que el Gobierno centralice y agilice las ayudas. Lo de menos son los nombres, que si emergencia climática o que si lo que les dé la gana… ¡Lo de más que le llamen «ayudas» a cantidades tan miserables como 18.000 euros en caso de fallecimiento, 15.000 en caso de destrucción total de una vivienda…! «El mundo rural importa una mierda», dicen los vecinos de los municipios afectados. Y los bomberos forestales ya ni les cuento. Están hartos de que les contraten por temporada en este país donde solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.

MIÉRCOLES

«El final del verano llegó y tú partirás…», una canción del Dúo Dinámico sirve de perfecta descripción para la noticia de hoy de la muerte de Manolo de la Calva, uno de sus dos integrantes. Su compañero, Ramón, ha pedido que le despidamos bailando… Difícil despedirlo, demasiadas de sus canciones forman parte de la BSO de nuestras vida.

Entretanto, hoy los Reyes visitan las zonas afectadas por los incendios de España. Se les agradece. No es que ellos puedan hacer lo que les corresponde al presidente del Gobierno y a los de las autonomías, pero al menos ellos ofrecen comprensión, escucha, consuelo… todo lo que está en su mano, que no es poco.

Los Reyes Felipe y Letizia visitan el Lago de Sanabria Europa Press

Hoy sigue habiendo 18 focos de fuegos en Castilla y León (uno muy preocupante en Porto) y uno nuevo en Asturias que ha obligado a desalojar dos pueblos… Y entretanto, se abre el curso político con bronca, claro… El y tú más que abochorna con cuatro víctimas mortales, más de trescientas cincuenta mil hectáreas abrasadas y tantas casas destruídas… y una falta de prevención evidente.

JUEVES

En medio de la bronca política, varias preguntas ¿cuántos pirómanos hay? ¿Cuántos intereses en los fuegos? ¿Cuántas negligencias? ¿Qué pasa con los bomberos forestales? ¿Es verdad o no que no se permite limpiar el campo? Pues a esto último ha respondido con mucha ironía Juan Soto Ivars en su artículo de «El confidencial»… ¿Creen ustedes que es lógico que exista una enorme burocracia para arrancar un árbol podrido? Léanselo. No tiene desperdicio.

Las CCAA despliegan sus primeras ayudas tras los incendios centradas en viviendas, viñedos, pasto para ganado y pymes Europa Press

VIERNES

Abascal quiere ver «hundido» el barco que rescata migrantes: «es un barco de negreros», ha dicho. ¿Cómo es posible que un político español diga algo así, tan contrario a los derechos humanos? Pues lo dice. Pero peor aún es que tanto él como el resto de los políticos hagan creer a la ciudadanía que lo más terrible que les puede pasar son los migrantes. Se pelean entre ellos por su reparto (reparto de seres humanos...) en España y en vez de explicarnos que son imprescindibles en nuestra sociedad y responsabilizarse de formar a los menores no acompañados para que encuentren su lugar en ella, y favorecer su integración, los sueltan en cualquier centro, a ser posible alejado de los núcleos urbanos, con ayudas para dinero de bolsillo, pero sin intención de formarlos. Hay infinidad de oficios en España sin cubrir… ¿Quién tiene la culpa, el PP, el PSOE, Abascal, Yolanda…? Entre todos la mataron y ella sola se murió. Cuidado, porque algo falla en nuestra democracia. Mientras, los bomberos forestales se manifiestan contra el presidente Popular de Castilla y León, mientras siguen los fuegos en la comunidad y en Galicia.

Feliz fin de agosto. Esto acaba de empezar…