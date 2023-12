El diario de Amilibia: "Puchi: que el Girona gane la Liga"

Veo fotos del ministro José Manuel Albares con la expresión de vivir sin vivir en él, al modo teresiano. Rostro de sufrido: está percibiendo en su calvario la cruz del palacio de Santa Cruz. Cada vez que Él abre la boca, le da un vuelco el corazón, siente que trabaja en el volcán de una permanente misión imposible, como Tom Cruise. Por ejemplo: que se acepte el catalán como lengua oficial de la UE, intuyendo que luego tendrá que solicitar lo mismo para el vasco, el gallego, el bable, el valenciano y el aranés. Un papelón. Que Israel no rompa relaciones con España por las manifestaciones del presi sobre los modos del ejército israelí en Gaza, poniendo en duda su encaje en el Derecho Internacional. Que Netanyahu, cabreado, no se vengue publicando el contenido del móvil del Apolo de la Moncloa cuando fue espiado por «Pegasus», pues israelí es el software espía. Qué marrón.

Menos mal que no le ha tocado negociar en Ginebra, mano a mano con el mediador salvadoreño. Pero todos los flagelos señalados no serán casi nada en comparación con la que le espera si, como afirma jocoso el compañero Carlos Toro, la nueva exigencia de Puchi es que el Girona gane la Liga. El ministro sufridor no pertenece, que se sepa, al equipo negociador, pero ¿y si le toca dialogar con Gerard Piqué para contratarlo como asesor? Más aún: ¿y si Él le pide que consiga el apoyo del ex árbitro Negreira en beneficio del Girona? Como ministro de Exteriores, ¿le corresponderá viajar a París y Manchester para tratar de fichar a Mbappé y Haaland como refuerzo vital para el Girona?

Por dinero que no quede: Puchi ya cuenta con los 92.000 millones que le debe España. ¿O eran 450.000?