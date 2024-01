¿El extrarradio del socialismo? ¡Debe de estar petado!

Lunes

Conmoción tras la confesión del asesinato de Dilawar Hussain F.C. : «Buenas, soy el asesino de los tres hermanos», dijo el apodado «el Negro de Morata», al presentarse ante las autoridades. Esta historia de amor y muerte tiene los antecedentes de la estafa por amor y codicia a las hermanas, que prestaban dinero a sus presuntos novios americanos creyendo en sus falsas palabras de amor y pensando, además, que harían negocio con tales préstamos. Lo mismo creyó «el negro de Morata», un hombre de origen pakistaní, con antecedentes previos y no solo el del martillazo a una de las hermanas por el que le impusieron una orden de alejamiento, sino al parecer, otros tantos y alguno muy grave en su país. El asesino confeso mató a los hermanos porque le prometieron devolverle el doble del dinero que les había prestado y nunca lo hicieron. Un crimen que nos vuelve a recordar lo vulnerables que somos a los engaños por amor y por codicia. Cuanta más necesidad económica o amorosa tenemos, más nos tragamos cualquier patraña por burda que sea...

Miquel Iceta y Ernest Urtasun en el intercambio de carteras del Ministerio de Cultura Agencia EFE

Martes

El nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tiene sobre la mesa entre otros asuntos fundamentales, defender la libertad de expresión, que se plantee un Estatuto del Artista, una nueva ley de Mecenazgo Cultural, una nueva Ley del cine o la protección de los derechos de autoría en el entorno digital; pero su prioridad es revisar las colecciones de los Museos Estatales dependientes de su Ministerio, para adecuarlos a la realidad histórica y que ofrezcan una visión respetuosa con la memoria de los pueblos de donde proceden. Ya. Pues verá, señor ministro, lo de mirar el pasado con los ojos del presente es un error común, entre quienes no se plantean que, en diez, cincuenta o cien años harán lo mismo con nosotros y también encontrarán barbaridades que censurar. Los seres humanos somos imperfectos y lo hemos sido en todas las épocas. Más que «reparar» lo malo que hicieron nuestros antepasados, que andaban lidiando con las enfermedades y la influencia de la religión para liberarse del miedo a la muerte temprana y tantas cosas más, deberíamos seguir avanzando en el respeto y en esa libertad de expresión que está en poder decir lo que a uno le dé la gana en cualquier ficción o analizar el pasado cada uno con sus ojos. Hay que respetar las miradas de todos y no cancelar, ni reescribir la historia y menos a la medida de ministros y Gobiernos, que será tan mentirosa o más que la de quienes la contaron con anterioridad. Al paso que vamos, no podremos ver esto, ni leer aquello ni entender lo de más allá porque solo nos dejaran buscar en los lugares woke que nos indiquen… ¿Va a decidir usted, señor ministro, lo que yo puedo ver, leer, creer, pensar o entender del pasado? ¿De verdad cree que eso es cultura? Tendrá que darme un poco de soma para que lo crea yo también…

Miércoles

Amnistía a la carta: ahora decimos que esto es terrorismo y esto otro no, no vaya a ser que la amnistía no llegue a todos los que Junts necesita que llegue y deje al PSOE sin su apoyo… ¿Qué si es constitucional o no? Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que se rompan tus cristales y los míos, no… Esto es de coña. Me preocupa tanto como me aburre. Tengo una petarda en Instagram que me dice que deje de escribir de Cataluña… Ya me gustaría, buena mujer, ya...

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (i); de Andalucía, Juanma Moreno (d); de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras (2i), y de Valencia, Carlos Mazón (2d), conversan este miércoles en el encuentro informal que han mantenido en el marco de Fitur donde han coincido en que sus comunidades están infrafinanciadas.Esta "minicumbre" entre tres presidentes del PP y uno del PSOE ha tenido lugar después de conocerse el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Junta de Andalucía Agencia EFE

Jueves

La imagen del día es la de FITUR de García-Page (el verso suelto del PSOE que se atreve a decir lo que piensa, sin que, de momento, le corten la cabeza, que para eso ha ido ganando elecciones socialistas en Castilla La Mancha) en compañía de tres presidentes populares: Juanma Moreno, de Andalucía, Fernando López Miras, de Murcia y Carlos Mazón, de la Generalitat Valenciana. No es que sea una conjura o se estén aliando, es que quieren los suyo: dineros y cosas para sus Comunidades, según ellos, infrafinanciadas… Pero claro, como Page no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa de todo, incluida la amnistía, los Sanchistas (que no los socialistas) lo sitúan de inmediato en el «extrarradio del socialismo». ¿Y dónde está ese sitio, oigan? Porque debe de estar petado de gente...

Viernes

En medio de tantas imágenes de muertes de las diferentes guerras que ya no nombro por puro dolor y sentimiento de culpabilidad, otra muerte más, la del condenado Kenneth Smith, por el asesinato de una mujer hace 35 años en EEUU, la primera con el método de asfixia por nitrógeno. El método es lo de menos (los expertos dicen que es el más benévolo, que la inyección letal), lo que importa es la ejecución. Que un hombre o Administración mate a otro «legalmente», los sigue convirtiendo en asesinos.