La gran boda del hijo de Rafael del Pino en Marbella: cuando el amor reúne a la élite empresarial y artística

El mes de octubre arranca con un acontecimiento social que promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada. Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y una de las grandes fortunas de España, celebra la boda de su hijo mayor, Rafael, fruto de su matrimonio con Cristina Fernández Fontecha, fallecida trágicamente en 1998. El enlace del primogénito con Victoria López de la Serna, descendiente de una influyente saga de galeristas, reunirá en Marbella a buena parte de la élite empresarial y cultural del país.

La ceremonia religiosa tendrá lugar el sábado 4 de octubre en la Parroquia de Santa Ana, en la localidad malagueña de Manilva. Este templo del siglo XVIII, de proporciones sencillas pero cargado de historia, será el escenario en el que Rafael y Victoria pronuncien el esperado "sí, quiero" ante la mirada de invitados ilustres. Se esperan figuras como Sassa de Osma y Christian de Hannover, Alberto Cortina y Elena Cué, Alberto Alcocer y Margarita Hernández, José Manuel Entrecanales y María Carrión, además de representantes de las familias March, Massaveu y Botín. A ellos se sumará, por supuesto, el círculo íntimo de los contrayentes: los hermanos Ignacio y Juan del Pino, la tía María del Pino y, por parte de la novia, sus tres hermanos, entre los que destaca Jimena, directora artística del centro de arte contemporáneo familiar en Madrid.

Alejados del ruido mediático

Si algo define a esta pareja es su discreción. Rafael del Pino Jr., licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y con un MBA en Stanford, ha forjado una carrera internacional en firmas como Goldman Sachs y actualmente dirige Rijn Capital. Su prometida, formada en el exclusivo Runnymede College y graduada en Georgetown, completó estancias en Hong Kong y Columbia antes de incorporarse a la gestora Brookfield, donde trabaja desde hace cuatro años. Cosmopolitas, preparados y alejados del ruido mediático, encarnan una nueva generación que conjuga tradición familiar y mirada global.

La madre de la novia, Gaella de la Serna, aporta al enlace un aura cultural y sofisticada: exgimnasta rítmica del equipo nacional y modelo de Yves Saint Laurent, cofundó junto a su exmarido, Javier López Granados, la galería López de la Serna, con presencia en Londres, Nueva York y Madrid. Una saga que ha convertido el arte en lenguaje familiar y que conecta con la vocación empresarial de los Del Pino.

Tras la ceremonia, los novios y sus invitados se trasladarán a la Finca Cortesin, un enclave de lujo en Casares considerado uno de los mejores resorts del mundo. Entre jardines de 43.000 metros cuadrados y suites de diseño andaluz, este oasis mediterráneo ha sido escenario de bodas legendarias y elegido por los Obama para hospedarse en 2022. Con la exclusividad como norma, el complejo garantiza la privacidad de un festejo que promete ser tan elegante como inolvidable.

Marbella, que desde hace décadas alterna glamour y tradición, se convierte así en testigo privilegiado de una boda que simboliza mucho más que una unión entre dos familias: representa la continuidad de dos linajes influyentes, unidos ahora en un capítulo que mezcla discreción, cosmopolitismo y la eterna atracción del sur.