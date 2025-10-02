David Bustamante presume de "six pack" y de felicidad: "Hay gente que se sacude el polvo y sigue"

David Bustamante sonríe, y lo hace con más fuerza que nunca. El cantante cántabro ha compartido con sus seguidores unas imágenes de sus vacaciones en Gran Canaria en las que, además de disfrutar del sol y el mar, ha sorprendido con un físico esculpido a base de gimnasio y constancia. Un "six pack" que no solo habla de esfuerzo, sino también de resiliencia frente a las críticas que, hace apenas unos meses, cuestionaban su aspecto físico.

El exconcursante de Operación Triunfo, que desde sus inicios ha convivido con la atención mediática a su vida personal y profesional, ya dejó claro en un concierto en Móstoles que las opiniones ajenas pueden hacer daño, aunque intenten ignorarse. "Hay gente que se sacude el polvo y sigue, pero hay otra que arrastra esas cicatrices toda la vida", confesó ante el público. Con esa frase convertida casi en lema, Bustamante ha optado por transformar los comentarios negativos en motivación. Y el resultado salta a la vista.

Su relación con Yana

Acompañado siempre de Yana Olina, la bailarina con la que mantiene una sólida relación desde hace años, el cantante ha hecho del deporte una parte fundamental de su día a día. Entrenamientos intensos, disciplina y una vida más equilibrada se reflejan ahora en esa figura atlética que ha mostrado de manera discreta, casi como un guiño, en un carrusel de imágenes junto a su pareja en un exclusivo hotel de la isla.

Pero si en lo físico atraviesa uno de sus momentos más brillantes, lo profesional no se queda atrás. Bustamante se encuentra en plena gira por España, con conciertos que reafirman su vigencia tras más de dos décadas de carrera. Sus seguidores, fieles desde aquel 2001 en el que salió de la academia televisiva convertido en fenómeno, siguen llenando recintos para escuchar clásicos que ya forman parte de la memoria colectiva junto a temas más recientes. Su voz, su energía en el escenario y esa capacidad de conectar con el público confirman que el artista sigue teniendo mucho que ofrecer.

En el terreno personal, la estabilidad también acompaña. Su relación con Yana Olina se ha consolidado con el tiempo: juntos forman una pareja cómplice y discreta, que se apoya tanto en los escenarios como fuera de ellos. Por ahora no contemplan boda ni hijos, pero la serenidad y madurez de su vínculo hablan por sí solas. Bustamante, además, mantiene una excelente relación con su hija Daniella, fruto de su matrimonio con Paula Echevarría, que recientemente no dudó en defender públicamente al padre de su hija de las críticas sobre su físico: "La gente debería centrarse en sus cosas", zanjó con la naturalidad que la caracteriza.

Bustamante, acostumbrado a vivir bajo el foco y a recibir juicios por cada paso que da, parece haber encontrado el equilibrio entre trabajo, amor y bienestar personal. Hoy presume de músculo, pero sobre todo de fortaleza emocional, de esa capacidad de reinventarse y seguir adelante. Y si algo demuestra su última imagen al sol de Gran Canaria es que, lejos de apagarse, la estrella del cántabro brilla más que nunca.