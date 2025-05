El hermano del nuevo Papa León XIV da la cara y lo describe con una sola palabra

Pasadas las 18:00 horas (hora de Roma) del 8 de mayo, una columna de humo blanco se alzó finalmente desde la chimenea de la Capilla Sixtina, marcando con solemnidad el anuncio más esperado por millones de fieles: la elección del nuevo Papa.

Tras apenas dos jornadas de cónclave y tan solo cuatro votaciones -un proceso ágil comparable al que llevó al pontificado a Benedicto XVI-, el Colegio Cardenalicio ha elegido al cardenal Robert Francis Prevost Martínez como Sumo Pontífice, que ha elegido León XIV como su nombre al frente de la Santa Sede.

El mundo entero mira con curiosidad al nuevo Vicario de Cristo y comienza a desgranar los detalles de su vida, empezando por sus raíces hispanas y sus relaciones familiares. El linaje ibérico le viene de parte de madre, Mildred Martínez, estadounidense nieta de españoles, que se casó con Louis Marius Prevost. Juntos tuvieron tres hijos: Louis Martín, Robert Francis, el nuevo Papa, y John Joseph.

Este último se ha pronunciado públicamente después de que su hermano fuera elegido Sumo Pontífice en una entrevista publicada en “The New York Times”, en la que comienza admitiendo que se quedó “en shock” cuando conoció que los cardenales habían depositado su confianza en Robert Francis.

John Joseph ofrece algunos detalles acerca de los puntos clave sobre los que su hermano trabajará los próximos años como líder de la Iglesia Católica. Lo describe con una sola palabra, “moderado”, y aunque asegura que no tomará “posturas radicales”, advierte de que tampoco “se va a quedar callado”. Uno de los asuntos que más le preocupa es el de la inmigración, una cuestión que, según su hermano, ocupará un papel central en su agenda: “Eso lo tengo clarísimo. ¿Hasta dónde llegará con eso? No lo sé. Pero seguro no se va a quedar de brazos cruzados”.

León XIV, nuevo Papa, en directo: quién es Robert Francis Prevost, edad y última hora La Razón

De igual modo, señala que su hermano “tiene una gran vocación por ayudar a los marginados, a los ignorados. Siempre ha sido así”, y se muestra seguro de que seguirá el legado del Papa Francisco, a quien le unía una estrecha amistad: “Se conocían desde antes de que Francisco fuera Papa, incluso antes de que Rob fuera obispo”.

Sobre el lado más personal de León XIV, John Joseph asegura que no es un hombre “de grandes lujos”, una descripción que recuerda a la de su amigo, el Papa Francisco. “No va a salir a cenar un menú de 19 platos”, recalca el hermano de Su Santidad.