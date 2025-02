Isabel Díaz Ayuso, una estrella en Galicia: "Como en la tele, se tiene o no se tiene"

Vestida de su favorito azul eléctrico, un color que en política se asocia con la seguridad, autoconfianza, modernidad, ambición, determinación y armonía, Isabel Díaz Ayuso, fue recibida anoche en Ribadeo (Lugo) como una estrella de cine. El aforo del auditorio hotel Voar donde clausuró las conferencias del Foro de Sargadelos se le quedó escaso para tanta expectación. Hubo gente que la escuchó de pie o por streaming en el canal de la Fundación Sargadelos y otros muchos se conformaron con verla a su llegada al grito de ¡Guapa! y otros piropos.

"No lo ha tenido fácil en su vida privada y pública, ni es la típica persona que mira al ciudadano por encima del hombro, me quedo con su calidad humana antes de todo", destacó el periodista Jenaro Castro en su presentación. En su discurso destacó la empatía y el carisma de "una mujer hecha a sí misma, que es como aparece en la tele, y eso se tiene o no se tiene".

"Estamos en trincheras"

En su discurso, la presidenta describió a la situación actual con un gobierno sustentado por un "conglomerado de siete votos que nos llevan siempre al absurdo y a un deterioro institucional terrible. Estamos en trincheras, han creado un muro y gobiernan para una parte del muro contra la otra. Y eso nos lleva a situaciones complicadas, absurdas, dañinas y que tienen difícil reversión". Habló también de su liderazgo: "La vida está llena de matices y nada se puede resolver en un minuto pero que te reconozcan, sepan dónde vas a estar y lo que respondes, entraña mucho trabajo. No hay una sola entrevista, un solo foro ni una intervención en la Asamblea de Madrid que no me prepare el día anterior. Es como salir a un escenario, te genera vértigo, pero intento siempre sumar e ir en la misma dirección. Por encima de todo son española, no madrileña. Estoy orgullosa".

Sus palabras desataron numerosos aplausos a lo largo de su conferencia. "No queremos igualar a la baja ni enfrentar para dividir. Lo que sí defiendo igualar es en oportunidades, no en la pobreza. Quiero que haya gente con más patrimonio y recursos y no compro el discurso del que quiera igualar a la baja". Y añadió: "La libertad es el motor de mi vida".

En el turno de preguntas, la presidenta madrileña respondió tajante a uno de los asistentes cuando le preguntó por el auge los nacionalismos y la falta de liderazgo político en España: "El auge de los nacionalismos se debe a que los dos grandes partidos nos hemos echado en sus manos con el sistema electoral y la compra de favores, porque el nacionalismo es un negocio a costa de todos los españoles... El nacionalismo no es amor por lo propio, sino odio por lo ajeno. Es un negocio corrupto basado en identidades fabricadas para justificar su existencia y como todo negocio tiende a perpetuarse y a crecer. Y en ocasiones utilizando algo tan rico y propio como las lenguas cooficiales".

La presidenta no escatimó halagos para Madrid, una comunidad con libertad para vivir, estudiar y emprender. "A Madrid van gentes a que les dejen en paz, somos una región de moda, de la que todo el mundo habla, la propiedad es sagrada y a Madrid atraemos el 70% de las inversiones que llegan a España… Madrid está al servicio de España". Y haciendo gala de su condición de "tabernaria", mencionó el origen gallego de su tapería preferida en Madrid, Ni subo ni bajo, en Chamberí, propiedad de un ribadense casado con una cordobesa, donde sirven zamburiñas y de mejillones que saben a mar, huevos de corral de Lugo y vinos gallegos.

La conferencia en Ribadeo de la presidenta de la Comunidad de Madrid había generado una gran expectación. Una hora y media antes de su llegada, no quedaba ni un asiento libre en el auditorio. Arropada por numerosos cargos del Partido Popular llegados de diferentes localidades de Galicia y Asturias, Díaz Ayuso volvió a demostrar que es una de las personalidades más influyentes en la política española. Transmitió espontaneidad, cercanía y lealtad a sus principios, rasgos que fueron muy valorados por el público.

Con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Fundación Sargadelos echó el cierre a los Foros Debate 2025, que organiza junto al Grupo Voar en este hotel de Ribadeo, ubicado en la costa norte de Galicia, a solo ocho kilómetros de la playa de Las Catedrales, declarada Monumento Natural por la Xunta de Galicia.