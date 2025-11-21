Katy Perry, ilusionadísima con Justin Trudeau: "Está encantada, se divierte mucho con él"

Katy Perry y Justin Trudeauconforman una de las parejas sorpresa de este año. Tras su ruptura con Orlando Bloom, la artista está de lo más ilusionada con el exprimer ministro de Canadá, con el que habría comenzado una relación a mediados de julio.

Primera Navidad juntos

El noviazgo de la cantante y el expolítico se afianza a pasos agigantados. Tanto es así, que una fuente cercana a Katy Perry desvela a la revista "People" que la pareja está "haciendo planes para las vacaciones" de Navidad, sus primeras fiestas juntos.

Concierto de Katy Perry en Barcelona Marta Perez Agencia EFE

Esta fuente, además, señala que la artista está deseando "terminar" su gira para poder tener tiempo para ella. "Sin exagerar, este año ha sido una locura para ella. Ni siquiera ha tenido tiempo de pensar en su vida después de la gira", explica. Y añade: "Ahora es madre soltera y muchas de esas cosas se aclararán el año que viene".

De lo más ilusionados

Katy Perry y Justin Trudeau se encuentran de lo más ilusionados con su relación. Según desvela esta fuente a "People", se ven "cuando pueden" y "Justin sigue esforzándose mucho por verla y ella está encantada con ello. Se divierte mucho con él". Este romance es "exactamente lo que ella necesita ahora mismo" tras su ruptura con Orlando Bloom.

Katy Perry y Orlando Bloom Gtres

Trudeau, tras su complicado divorcio con Sophie Grégoire después de 18 años de matrimonio y 3 hijos en común, ha encontrado la felicidad en Katy Perry y se encuentra disfrutando al máximo de esta nueva etapa. "Ahora es mucho más feliz. Tiene mucho menos estrés. Y está intrigado con Katy. Se divierten juntos, se ríen mucho y hablan de todo", contó otra fuente a "People".

Las palabras de Sophie Grégoire

Mientras su relación se consolida, la exmujer del que fue primer ministro de Canadá rompió su silencio sobre cómo le había afectado anímicamente el nuevo noviazgo de Trudeau en el podcast "Arlene Is Alone". "Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal. Pero cómo reaccionas ante las cosas es tu decisión. Así que yo elijo intentar escuchar la música en lugar del ruido", señaló la expresentadora de televisión. "Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser desencadenantes. Claro, somos humanos. Lo que hago con ello es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión. ¿Eso significa que no tengo emociones? ¿Qué no lloro, grito, río? No. Sobre todo porque soy muy sensible. Pero después, la decisión es mía", zanjó Grégoire.