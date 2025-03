Las puñaladas de la saga Murdoch

Hijos acusando a un padre de misógino. Padre acusando a hijos de niñatos blancos malcriados. Divorcios y enfrentamientos en los tribunales. Disfunción, paranoia y desesperación. Todo bajo la sombra de una herencia valorada en más de 43 mil millones de dólares. Todas las sagas crean fascinación. Pero ninguna llega al nivel de «Los Murdoch», la familia más poderosa de los medios de comunicación globales creada por un hombre que, según dicen, entra cuando quiere tanto en la Casa Blanca como en Downing Street. El magnate Rupert Murdoch, quien tiene 93 años, se retiró de la escena pública hace tiempo. Nunca concede entrevistas a la prensa y rara vez habla en público. Pero vuelve a los titulares -si es que alguna vez se fue- ante la batalla legal que enfrenta con parte de sus vástagos por el control del mayor imperio mediático del mundo que incluye, entre otros, a «Fox News», «The Times», «The Wall Street Journal» o «New York Post».

Rupert Murdoch, Executive Chairman of News Corp, arrives to speak during a dinner to commemorate the 75th anniversary of the Battle of the Coral Sea during WWII onboard the Intrepid Sea, Air and Space Museum. BRENDAN SMIALOWSKI AFP

El drama parece copiado de «Succession», la brillante serie de HBO inspirada en el magnate. Realidad y ficción se retroalimentan ahora en esta contienda para controlar el poderoso y millonario negocio familiar. Rupert intentó ceder a Lachlan, el hijo con el que comparte su ideología cada vez más a la derecha, el control total de las empresas. Pero sus hermanos han bloqueado la maniobra.

Un comisionado testamentario de Nevada ha dado la razón a los hijos «rebeldes». Pese a los intentos de mantenerlo todo en secreto, «The New York Times» ha obtenido las actas de las actas del juicio, revelando cómo se apuñalan los unos a los otros poniendo en riesgo el futuro del imperio.

2030: La fecha clave

La fecha clave, en concreto, es 2030. Ironías de la vida, Rupert solo puede culparse a sí mismo. En 2006, creó el fideicomiso que posee las acciones con derecho a voto de Fox Corporation y News Corp. Pero el fideicomiso expira en 2030, momento en el que sus beneficiarios podrán vender sus acciones a su antojo, pudiendo obtener miles de millones de dólares, pero perdiendo el control de las empresas que su padre construyó a lo largo de más de 70 años.La vida personal del magnate australiano ha dado para mucho. Se ha casado cinco veces, la última, en junio del año pasado, a sus 93 años, con Elena Zhukova, una bióloga jubilada de 67 años, a su vez ex de un magnate ruso. Fruto de su primer matrimonio nació Prudence. De su segunda unión, Elisabeth, Lachlan y James. De su tercera boda, Grace y Chloe, aunque ellas no pintan mucho en todo esto, aunque sí heredarán millones.

Rupert Murdoch y su hijo Lachlan Afp

Lachlan estaba convencido de que sus tres hermanos mayores, liderados por James, tramaban derrocarlo cuando muriera su padre. La serie «Succession» tuvo mucho que ver. Cuando el representante personal de Elisabeth en el fideicomiso familiar, Mark Devereux, vio el episodio en el que el patriarca de la serie muere inesperadamente, sumiendo a la ficticia familia en el caos, le entró el pánico. Llamó a Elisabeth para decirle que viera el episodio. Ella ya lo había visto dos veces y estaba muy disgustada. Devereux redactó un memorándum para los hermanos Murdoch –el memorándum «Succession», lo llamó- con la intención de evitar que esa situación pudiera suceder en la vida real.

Si la disputa se resuelve antes de que el fideicomiso se disuelva en 2030, el escenario más probable es una venta de partes del negocio valoradas en un total de 43 mil millones de dólares. Tales ventas podrían poner fin a décadas de influencia de la familia Murdoch en los sistemas políticos de Estados Unidos y el Reino Unido. Michael Wolff, autor del libro sobre la familia, que titula «The Fall: The End of the Murdoch Empire», aseguraba en «The Guardian» que «nos dirigimos claramente hacia ese colapso. Lachlan será despedido y el resto de la empresa será desmantelada», señaló.

Tras el duro fallo del tribunal, Rupert tiene que sobrevivir hasta que cumpla 99 años en 2030, cuando expire el fideicomiso, o llegar a un acuerdo con James, Liz y Prudence, a los que en el tribunal denomina «los niños objetores». Con cifras de 1.000 millones de dólares por cada beneficiario y el tiempo agotándose, los rumores de una venta de parte del negocio se han multiplicado. El «Times», el «Sunday Times», y el «Sun» podrían resultar difíciles de vender. Hay más de 500 millones que indemnizar por escuchar ilegales, entre ellas, las del príncipe Harry.

Un legado ideológico virado a la derecha

Según «The New York Times», las pruebas presentadas en el jucio demuestran que –al menos en sus últimos años– su legado ideológico es primordial. «Fox y nuestros periódicos son las únicas voces ligeramente conservadoras, frente a los monolíticos medios de comunicación liberales», le escribió Murdoch a su exesposa Anna en 2023. «Creo que manter esto es vital para el futuro del mundo angloparlante». También declaró que se debía mantener el rumbo conservador de sus medios mucho después de su muerte. Algo que solo Lachlan podría hacer.