Inquietud por la salud de Donald Trump

El vicepresidente estadounidense JD Vance ha despertado preocupación mundial por la salud de Donald Trump, de 79 años, en una entrevista con "USA Today". Aunque a lo largo de la conversación, insiste en destacar el buen estado del presidente estadounidense, sus últimas palabras han sumado gran inquietud: "Y si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no puedo pensar en una mejor capacitación laboral que la que he recibido en los últimos 200 días".

Signos de alarma

El presidente estadounidense ya preocupó a sus votantes al aparecer el 22 de agosto con maquillaje en la mano derecha, ocultando un gran hematoma. En julio fue fotografiado con esta misma estrategia. El 23 de agosto, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reveló que Trump estaría ocultando rastros debido a sus numerosos apretones de manos y a que toma aspirina "como parte de una receta preventiva", lo que no parece convencer a los internautas.

US President Donald Trump Announces 2026 FIFA World Cup Draw ANNABELLE GORDON / POOL Agencia EFE

En las últimas horas, el rumor se ha visto descontrolado en redes sociales. En X, muchos internautas se preguntan sobre la salud y la posible muerte de Trump después de leer las inquietantes declaraciones de J.D. Vance planteando la posibilidad de un escenario trágico. No obstante, sus palabras quedan matizadas en el resto de la entrevista, donde habla de la "increíble energía" de este mandatario de 79 años, que, por otra parte, ha sobrevivido a varios intentos de asesinato.

El último en irse a dormir

"Creo que estamos viendo que, de hecho, es la última persona en irse a dormir, la última en hacer llamadas por la noche y la primera en despertarse y la primera en hacer llamadas por la mañana", explicó J.D. Vance. "Sí, ocurren tragedias terribles, pero confío en que el presidente de Estados Unidos está en buena forma, que terminará su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense", añadió.

Los comentarios de JD Vance se producen en un contexto particular. La salud de Donald Trump ha sido tema de mucha discusión este verano. En julio pasado, fue diagnosticado de insuficiencia venosa crónica "benigna y común", según el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, "consistentes con una irritación menor de los tejidos blandos debido a un apretón de manos frecuente".

US President Donald Trump marks 90th anniversary of the Social Security Act WILL OLIVER / POOL Agencia EFE

En julio de 2024, Trump recibió un disparo de un joven de 20 años durante un mitin en Butler, Pensilvania. Una bala le impactó y le hirió la parte superior de la oreja derecha. Días después, Trump llevaba una gran venda blanca en la oreja mientras asistía a la Convención Nacional Republicana para aceptar la nominación presidencial de su partido. En septiembre, un agente del Servicio Secreto ayudó a detener un segundo intento de asesinato al detectar a un hombre con un rifle escondido entre unos arbustos cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida.