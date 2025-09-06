Marta Luisa de Noruega, sobre su marido chamán: "Dicen que me ha lavado el cerebro"

La controvertida historia de amor de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán estadounidense Durek Verrett cuenta ya con su propio documental, una serie que estrenará Netflix el 16 de septiembre de 2025 con el título "Rebel Royals: Una historia de amor improbable". La plataforma ya emitido ya las primeras imágenes de esta producción que recorre la relación desde sus inicios hasta su boda deteniéndose en cada uno de los desafíos que han encontrado en el seno de la realeza noruega y en los poderes de su país.

Crisis en la Casa Real

La serie nos planta ante un romance singular que culminó con su boda el 31 de agosto de 2024. El anuncio del compromiso entre la hija mayor del rey noruego y el autoproclamado gurú espiritual de Hollywood provocó una profunda crisis institucional y la familia real se vio envuelta en una tormenta mediática. A pesar de las advertencias y noticias poco favorables en torno a su futuro marido, Marta Luisa decidió seguir adelante, lo que acentuó la tensión y el distanciamiento con el núcleo de la familia real.

Norwegian Princess Martha Louise marries US businessman Durek Verrett CORNELIUS POPPE Agencia EFE

A los problemas se sumaron las dificultades económicas de la pareja, su vida ostentosa y las graves acusaciones contra Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit.

La suspicacia contra Durek Verrett no era nueva. Durante años fue blanco de las críticas por parte de los medios noruegos, que veían con recelo su relación con la princesa. Esta visión persiste hoy en día, a pesar de que su unión fue bendecida por los monarcas noruegos.

Wedding of Norwegian Princess Martha Louise and Durek Verrett CORNELIUS POPPE Agencia EFE

Durante los poco más de dos minutos del tráiler que presenta a la princesa, se suceden imágenes de la pareja hablando de diferentes temas frente a la cámara, incluyendo el encuentro entre el chamán y sus suegros. "Casarse con un miembro de la familia real es completamente surrealista", comienza. "Cuando conocí a la reina y al rey, se quedaron mirándome fijamente. Marta no me dio ninguna pista". Simplemente le dijo: "Sé tú mismo".

Un matrimonio "lavanda"

La princesa noruega también cuenta las dificultades que ha enfrentado desde el inicio de su relación hace seis años. "Como princesa, muchos esperaban que fuera de cierta manera y que cumpliera con las exigencias de quien debía ser… Como él es un chamán, dicen que es peligroso para la familia real y que me está lavando el cerebro".

La princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verrett Marius Gulliksrud GTRES

En redes sociales, los comentarios se multiplican como reacción al estreno de este nuevo documental. "¡Qué ganas! El amor triunfa, todo es posible", comenta un internauta. Sin embargo, mucha gente no cree del todo en esta unión e incluso denuncia un matrimonio "lavanda" , o matrimonio de conveniencia, en referencia al color lavanda tradicionalmente asociado con la homosexualidad. En el tráiler, el chamán también admite sus dudas sobre su orientación sexual. "Pensé que podría acabar con un hombre. Para mí, no importa si es hombre o mujer, o si es otro ser de otro planeta".

"Esta es la mejor boda lavanda de la historia", "¿Quién se lo va a decir?", "Cuando digo que quiero una boda lavanda, esto es lo que me imagino"... continúan los comentarios en las redes sociales.