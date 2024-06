He probado la dieta antiinflamatoria del doctor Perricone que la Reina Letizia sigue a rajatabla: esta es mi conclusión

Después de un invierno especialmente estresante y de una climáticamente revuelta primavera, me comentaron que una semana en el hotel Royal Hideaway de Novo Sancti Petri, en Chiclana, significa un auténtico renacer, un fascinante retoñar del yo-mismo sin adulterar, un principio de superación de la falsa dicotomía entre cuerpo y espíritu.

Chiclana de la Frontera es un exótico caleidoscopio. Su histórico carácter de tierra fronteriza se extiende a lo climático: es atlántica y mediterránea a la vez y los exuberantes jardines del hotel, pletóricos de vegetación subtropical desinflaman tu espíritu: aún no te han descargado el equipaje y las preocupaciones cotidianas parecen disolverse como espuma del mar en la majestuosa playa de la Barrosa, a la cual se asoma lujosa y discretamente el 5* Royal Hideaway. Esa peculiar sensación de sincronicidad, de déjà-vu, de encontrarte en un oasis de verdor y de lujo silenciosamente personalizado, significa el preludio de un posible cambio -de una vez por todas- para mejor, tanto en lo físico como en lo anímico, que tanta falta me hacía.

El hotel Royal Hideaway de Novo Sancti Petri Cortesía

ENEMIGO NÚMERO 1 ANTI-AGING:

INFLAMACIÓN

Noto al instante que el espíritu del tratamiento, el denominador común de las actuaciones es la búsqueda de tu reequilibrio somático y anímico (o espiritual, si se quiere) y la lucha contra el enemigo número uno de tu salud y bienestar: la inflamación, que aquí es desenmascarada, combatida y aniquilada desde todos los frentes y en todos sus efectos y manifestaciones.

DESAYUNO ANTI AGING , TRATAMIENTO SPA, PADEL Y BAÑOS DE MAR

Comienzas el día con el fabuloso desayuno vital Corner, legatario universal del no menos mítico desayuno Kollath, que empieza entrado por los ojos, gracias a su simpático colorido, diseñado por el experto nutricionista del hotel, Alejandro Cánovas. Este cóctel hipervitamínico te desinflama, es antioxidante, equilibra tu índice glucémico y lo más importante, sacia tu apetito sin sensación de hartazgo. Después de este desayuno, que ya se ha convertido en rutina diaria de la reina Letizia, podemos optar por un tratamiento personalizado y disfrutar del refulgente spa, el mayor y mejor dotado de Andalucía. También podemos jugar un trepidante partido de pádel o un larguísimo paseo por la playa de la Barrosa, donde nos inundará el yodo y otros oligoelementos que sí, harán que imperceptiblemente nos vayamos sintiendo mejor no solamente olvidando los problemas cotidianos sino aprendiendo a manejarlos del modo adecuado, no en vano el hotel ha sido elegido como mejor hotel de playa en Europa, contando con la que se consideró en 2021 la mejor suite de hotel de España.

El hotel Royal Hideaway de Novo Sancti Petri Cortesía

PERRICONE : EL GURÚ DE LA REINA LETIZIA

Y claro, eres más autoconsciente del propio cuerpo y te das cuenta de que necesitas resetear la piel: estos retiros de bienestar, o wellness retreat son la cura perfecta. El hotel, pionero en esta técnica, borda el universo wellness aliándose con el doctor Nicholas Perricone, uno de los mejores dermatólogos del mundo, creador de la línea de cosméticos Perricone MD, firma talismán y emblema del bienestar holístico. Y es que vas sintiéndote cada vez mejor contigo misma y con los demás; no en vano las relaciones intra e interpersonales se hacen cada vez más fluidas, más fáciles. Y notas que ese espíritu impregna la nueva cosmética, la llamada cosmética nicho, de factura independiente, ética, sostenible, holística, no invasiva, silenciosamente lujosa, discreta, sensorial, hedonista, emocional… ves como tu piel luce cada vez más vital, fresca, luminosa y regenerada.

El "Vital Corner" del hotel Royal Hideaway de Novo Sancti Petri Cortesía

ROOM SERVICE PERRICONISTA Y DECÁLOGO DE RUTINAS PERSONALIZADAS

Notas que el hotel se adapta a tus necesidades, y no al contrario; tu cuerpo y tu mente empiezan a encajar perfectamente y a funcionar con suavidad, como sofisticado mecanismo bien engrasado y tu rostro refleja esa optimista armonía interior.

El hotel Royal Hideaway de Novo Sancti Petri tiene un amplio catálogo de actividades al aire libre Cortesía

Y aprendes a disfrutar de la gastronomía local, que se ha hecho universal de la mano de uno de los restaurantes de este fascinante lugar: Chez Lumière combina la tradición andaluza con lo más sofisticado de la cocina francesa… Poco a poco, por muy extrovertida que seas, vas dando paso a la introspección, y una sensación de serenidad nunca experimentada se va adueñando de ti; un completo puzzle en el que vas encajando experiencias rebasa el spa y se focaliza en las habitaciones del hotel. El Room Service Perriconista ha habilitado un servicio de Beauty Bar que tras el diagnóstico emitido por las facialistas del U-Spa del hotel acerca de las necesidades específicas de cada piel, hará que el olvido o las carencias del neceser de viaje sean para ti una fruslería, pues en cada habitación tendrás un decálogo de rutinas para poner en práctica según las necesidades, que abarca la profunda limpieza de la piel, la luminosidad, el after sun, body sculpt o la rutina WoW.

PERRICONE, EL HOUDINI DE LAS DIETAS ANTI-AGING

Cuando pensabas que la excelencia conseguida era insuperable, surge inesperadamente la carta de Room Service Perriconista, con su oferta gastronómica antiinflamatoria, cicatrizante y al fin rejuvenecedora, de la cosecha del mítico doctor Nicholas Perricone, el gran Houdini de la dieta antiaging exclusiva del restaurante Beach, en el hotel. Por si fuese poco este arsenal, en temporada estival se puede optar por un menú a base de vitamina C, el facial Glowing C que prepara tu piel para el sol, combinando radiante luminosidad con bronceado seguro y profundo, seguido de Calming CBD, perfecto para después del majestuoso sol de la Barrosa.

Crema Rejuvenating Moisturizer de Perricone Cortesía

DESCONECTAR EN EL NIRVANA GADITANO

Efectivamente, fui a desconectar al Royal Hideaway Sancti Petri, en pleno nirvana gaditano. Quizás la palabra “desconectar” haya desgastado su significado por exceso de uso, porque realmente reconecté con mi interior, difuminado, difuso y de difícil acceso por causa del estrés, la inadecuada alimentación y algún tratamiento de belleza impropio. Elegí la modalidad de 7 días de Royal Retreat (la de 3 es la misma, pero comprimiendo el programa). Y pasas como por ensalmo (en tranquilo asombro), del mayor spa de Andalucía al Walhalla materializado y próximo de la Sky Wellness Terrace, un inverosímil centro de belleza de alma oriental, al aire libre y con vistas al Atlántico donde poder disfrutar de los tratamientos con Perricone MD y una una colorista proposición gastronómico-deportiva que roza lo espléndido, un dardo preciso en la diana de la vida saludable.

El hotel Royal Hideaway de Novo Sancti Petri Cortesía

7 DÍAS CON SUS 7 NOCHES

Os cuento: mi oferta de 7 días incluye dos consultas con el eximio nutricionista del hotel, Alejandro Cánovas que te pregunta por tus hábitos nutricionales y realiza exploración antropométrica que incluye medición de peso, altura, IMC, grasa visceral y corporal, edad metabólica, GET y nivel agua en el organismo para diseñar un plan de alimentación a medida acorde con los resultados obtenidos. Esta dieta individualizada incluirá todas las comidas durante la semana. El último día del Retreat, se evalúan los resultados en una consulta final.

La Whellthy Expert Katia Muñoz Olmo me programó personalizadamente una serie de actividades deportivas (flexibilidad, cardio, sesiones aeróbicas, tonificación), y estiramientos durante cinco días para adaptarse a las sesiones de yoga al aire libre los dos días restantes, adecuando siempre la práctica al nivel y las necesidades individuales.

LA JOYA DE LA CORONA : PROTOCOLO FACIAL PERRICONE MD CON YOGA FACIAL

Y la joya de la corona: meditación guiada en cualquiera de los puntos perfectamente acondicionados y destinados a esta disciplina de atención consciente con insospechados beneficios para la salud. A través de un código QR pude aprender a meditar guiado por una autoridad en esta disciplina: Agustín Vidal.

Una de las actividades que ofrece la experta Katia Muñoz Olmo Cortesía

Nunca pude sospechar que un paseo por la zona verde del complejo pudiese llegar a ser tan gratificante. El Garden Tour, diseñado por la reconocida paisajista española Isabel Alguacil, prodigio de síntesis de la mayor parte de las especies vegetales del planeta, me reconectó, después de haber unido cuerpo y espíritu, con la naturaleza.

No hubo opción al aburrimiento: los dos días de circuito spa y un día de tratamientos para el bienestar, de la mano de Toñi, la Wellness Personal Assistant del hotel, que valora con ojo experto tus necesidades. No faltó el protocolo Perricone MD Room, que incluye diagnóstico de piel, con rutina de 3 productos en base a las necesidades específicas. Y yoga facial con las especialistas del U-Spa del hotel para trabajar los músculos faciales en matrimonio bien avenido con las soluciones tópicas de las soluciones tópicas de Perricone MD que multiplican sus resultados. También recibí el ritual de dos giras de OMOROVOCZA , marca cosmética húngara que es un lujo para la piel .

CALIDAD HUMANA

Insisto y no callo sobre el trato recibido: cada uno/una de los profesionales fue un ejemplo de amabilidad, eficiencia, profesionalidad, asertividad, capacidad de escucha activa, calidez humana, proximidad y atención personalizada; todo ello contribuyó sin la menor duda al éxito del tratamiento, desvaneciendo en la niebla cualquier duda acerca de su efectividad. La guinda del pastel fue la evaluación final, que hizo que yo fuese adquiriendo unas pautas que seguramente me acompañarán toda la vida.

¿ Y ES MUY CARO?

Diréis que es carísimo. Pues como todo en la vida, es relativo. ¿Os apetecen actividades alternativas como paseo en catamarán, buceo, esnórquel? Consultad con el hotel; seguro que os van a sorprender positivamente.

Ah, la próxima vez vengo con mis amigas: me comentan que hay ofertas especiales para grupos hasta siete personas.