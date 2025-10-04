"Quiero ver a mis hijas graduarse": el actor Eric Dana habla sobre su batalla contra la ELA

Eric Dane, el actor de 52 años conocido mundialmente por su papel de Mark Sloan en Anatomía de Grey, ha abierto su corazón al hablar sobre la batalla que libra contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El intérprete concedió una entrevista en la que abordó sin reservas cómo enfrenta la enfermedad y qué lo impulsa a no rendirse.

El actor explicó que su principal motivación es su familia. "Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse y quizás tener nietos. Quiero estar presente en todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento", aseguró con firmeza. Dane reconoció que la enfermedad ha cambiado su perspectiva vital, pero no ha mermado sus ganas de seguir adelante. "No quiero que mis hijas me recuerden como alguien que se rindió. Quiero que me vean luchar", dijo.

Consciente de la dureza del diagnóstico, el actor insistió en que su visión sigue siendo optimista. "La vida cambia en un instante, pero yo sigo creyendo que hay futuro", señaló durante la charla. También destacó que su identidad no queda reducida a la enfermedad: "No me defino por esta enfermedad. Me defino por cómo la enfrento".

Además de compartir su experiencia personal, Dane ha decidido dar un paso al frente en la lucha por mejorar la atención a los pacientes de ELA. Tras hacer público su diagnóstico, viajó a Washington junto a la organización I AM ALS para defender la renovación del ACT, una normativa destinada a agilizar trámites de discapacidad, garantizar acceso a tratamientos y fomentar la investigación de nuevas terapias. "ACT para la ELA amplía el acceso para todos", enfatizó, recalcando la necesidad de abrir más oportunidades para quienes conviven con esta enfermedad.

Su intervención estuvo acompañada de un mensaje de compromiso a largo plazo: recaudar mil millones de dólares en tres años para investigación mediante la campaña Impulsa el Progreso. "Ya no aceptamos el statu quo", advirtió con determinación. Dane ha utilizado también sus redes sociales para visibilizar la enfermedad, compartiendo una fotografía con una camiseta en la que se lee "Soy ELA", transformando así su diagnóstico en una plataforma de concienciación.

El actor, padre de Billie Beatrice (de 15 años) y Georgia Geraldine (de 13 años) reiteró que su mayor motor sigue siendo su familia. "Quiero verlas graduarse, casarse, tener hijos", declaró, subrayando que cada objetivo personal se convierte en una razón más para seguir luchando.