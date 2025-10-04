El príncipe Guillermo revela lo que realmente piensa de su futuro y de su hermano Harry

El príncipe Guillermo ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la televisión británica reciente tras su participación en el programa de Apple TV+ presentado por el actor Eugene Levy. Durante la entrevista, el heredero al trono habló sin tapujos sobre la salud de Kate Middleton, su relación con el rey Carlos III y los persistentes rumores en torno a su hermano, el príncipe Harry.

El duque de Cambridge, de 43 años, reconoció que los últimos meses han sido “los más difíciles” de su vida debido al tratamiento oncológico de la princesa de Gales, aunque subrayó la fortaleza de su esposa y la importancia de mantener la unidad familiar. “Kate es increíblemente fuerte. Como familia hemos aprendido a afrontar cada día tal y como viene”, aseguró.

Sobre su padre, Carlos III, Guillermo se mostró orgulloso de su dedicación al deber pese a los problemas de salud que también le han afectado en el último año. El príncipe destacó que el monarca ha continuado trabajando con determinación y que su ejemplo ha sido “una fuente constante de inspiración”.

En relación con Harry, el duque optó por la prudencia. Aunque evitó profundizar en los desencuentros familiares, sí hizo referencia a los rumores que circulan sobre una posible reconciliación: “La gente siempre va a hablar. Yo prefiero centrarme en lo que puedo controlar y en lo que significa servir a este país”.

La entrevista, grabada en un ambiente relajado y con un tono cercano, también dejó espacio para reflexiones más personales. Guillermo reconoció que está “aprendiendo a encontrar el equilibrio” entre su papel como futuro rey y su vida familiar junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Respecto a su futuro como monarca, proyecta una transición caracterizada por cambios progresivos. No plantea reformas radicales, sino una evolución gradual que mantenga la esencia de la institución mientras la adapta a los tiempos contemporáneos.

Las declaraciones no tardaron en difundirse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la cercanía y sencillez con la que habló el príncipe. Para muchos, sus palabras son una muestra de que Guillermo quiere proyectar una imagen más humana y accesible en un momento marcado por los rumores y la presión mediática sobre la familia real británica.