Resaca del discurso del Rey, ignominia en Pamplona y, por fin, los bomberos

Lunes

25 de diciembre y en medio de las comidas de Navidad, empiezan a llegar las críticas de Sumar, Podemos, ERC, Junts, PNV y BNG al discurso del Rey. Bueno, ¿acaso alguien esperaba que, dijera lo que dijera el monarca, lo apoyara alguno de los anteriormente citados? El PSOE, experto en nadar y guardar la ropa, como es el partido en el Gobierno, lo defiende, sí, pero con cierta frialdad, para no molestar a sus socios. Y PP y Vox, como suelen hacer, lo apoyan. Si me hubieran preguntado qué iban a opinar unos y otros habría acertado. A mí, que el Rey tenga que recalcar la importancia de la Constitución me preocupa, porque la obviedad no debería tener que subrayarse. También me llama la atención la cantidad de «listos» que «mejorarían» su discurso: desde Risto Mejide, que le borraría el tuteo «medieval», hasta Marta Lois, que se ocuparía de los detalles más cotidianos… En fin, que las palabras de Felipe VI, sean las que sean, siempre decepcionan y gustan a los mismos de un lado y otro.

Martes

El dirigente de Vox Ortega Smith agrede a un concejal de Más Madrid. No le pega, pero le tira la botella de agua de la mesa… Y encima le dice «ahora llora». ¿Debería dimitir? Pues sí. Pero incluso tendría que haberlo hecho antes de esta actuación inadmisible. Ortega Smith siempre tiene un comportamiento inaceptable. Su puesta en escena es la de un «broncas». No es el único político y no todos los malencarados, faltones y matones de pensamiento, palabra u obra son de Vox. Sean del partido que sean, si contribuyen a la violencia deberían ser apartados de inmediato de la política; porque si esperamos que ellos dimitan, vamos dados…

Miércoles

Mientras en Pamplona se calienta la calle a horas de la moción de censura con la que el PSOE pone en manos de EH Bildu la alcaldía que hasta ahora ostentaba el PP (acción que casi nadie duda que sea el «pacto encapuchado» que cerró Pedro Sánchez para contar con el apoyo de Bildu en su investidura), aumentan los virus respiratorios y llegan más y más mayores de 80 años y bebés menores de un año a los hospitales. Sin embargo, solo se habla de una cosa: de la «naturalidad» de la Reina Letizia en su charla con Juan Luis Cano y Javier Fesser, Gomaespuma. Me encanta que la Reina apoye buenas causas como la de la Fundación Gomaespuma, que fomenta la educación entre los grupos sociales más desfavorecidos en cualquier parte del mundo, pero me sorprende tanto asombro por lo cómoda que se siente Letizia ejerciendo de periodista, tuteando a sus compañeros y hablando con tanta «naturalidad». ¿Naturalidad? Hombre, naturalidad, naturalidad… Más bien profesionalidad, ¿no creen?

Doña Letizia emparedada entre Juan Luis Cano y Guillermo Fesser Movistar

Jueves

Adiós a la alcaldesa de Pamplona de UPN, hola al alcalde de EH Bildu, al que el PSOE, ha vendido su apoyo por seis votos… Es innegable. También que el PSOE, que juraba que jamás pactaría con Bildu, «cambió de opinión» una vez más, en cuanto lo necesitó para seguir gobernando. Sus seguidores, abducidos, en vez de criticarlo, vuelven a cerrar filas en torno al partido y a su presidente y a justificar lo injustificable. Gracias a todos ellos, los de Otegi aterrizan de nuevo en el poder. Los expertos aseguran que es el inicio de una etapa de pactos de alcance desconocido. Los socialistas dicen que no, claro, pero UPN y PP no dudan de que lo harán. ¿Por qué iban a confiar en la palabra de los socialistas que desde las pasadas elecciones no vale nada? En fin, es un día triste, porque los de Bildu están dentro de la legalidad, pero no de la moralidad. Y no lo estarán jamás sin condenar los atentados de ETA. Tampoco se cerrarán las heridas nunca si no lo hacen.

Viernes

El incitador de odios variados, Echenique, llama «basura clasista» a la exalcaldesa de Pamplona porque dice que preferiría fregar escaleras que pactar con EH Bildu. Se lo explico al pavo: fregar escaleras no es el mejor trabajo del mundo, pero es un trabajo digno. Mucho mejor elegirlo que cometer la ignominia de pactar con asesinos. ¿No lo entiende? ¿O quería desviar la atención?

En fin. Hay muchos temas para cerrar la semana, pero me voy a dar el gustazo de terminar recomendando que compren el calendario de los bomberos de Madrid. Comprándolo ayudan a recaudar dinero para diferentes acciones benéficas y, oye, se alegran la vista. Yo es que soy muy fan de los bomberos. Y sí, también de las bomberas… ¡Feliz 2024! Ojalá este año tengamos que apagar menos fuegos.