Rodolfo Sancho pierde trabajos por culpa del asesinato de Edwin Arrieta

El asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho sigue generando titulares cuando ha pasado más de un año de lo sucedido. Fue el pasado 2 de agosto de 2023 cuando el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo descuartizó a su amigo en 17 partes para diseminarlas por la isla de Tailandia a la que acudieron de vacaciones. La justicia tailandesa ha considerado probada la premeditación del crimen, de ahí que le haya condenado a cadena perpetua, pese a que la defensa del joven prepara recursos para el Tribunal de Apelación con los que conseguir una reducción de la pena. Pero las consecuencias de lo sucedido no solo las paga el autor confeso del crimen, sino también los seres queridos de los implicados. Mientras que la familia de Edwin Arrieta llora su muerte y celebran la resolución judicial, desde la parte española se amontonan las quejas. No solo por el dictamen del juez, sino por cómo todo este revuelo está afectando a sus vidas. Así se queja Rodolfo Sancho en el nuevo episodio de ‘El caso Sancho’ de HBO Max, que vuelve a generar revuelo por las declaraciones del actor.

Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho' HBO MAX

Esta serie documental repasa todo lo que aconteció después de que Rodolfo Sancho se enterase del crimen cometido por su hijo. Con él buscaba financiar su defensa judicial, además de tratar de ofrecer una imagen más humana de él, para que el público no se quedase tan solo con el hecho de que descuartizó al cirujano colombiano. Pero no solo defiende la imagen pública de su vástago, sino la suya propia, pues considera que se ha visto afectada por relacionar su nombre con tan macabro crimen que ha conmocionado a propios y extraños. Algo que le estaría haciendo perder papeles y, con ello, su principal fuente de ingresos. De ahí que recurriese al documental, por el que se habría embolsado hasta 150.000 euros, según las estimaciones más generosas.

“Ahora mismo tendría que estar rodando una serie, pero dije que no a la serie. Empezaba a principios de mayo y yo todavía tenía que estar allí. Ahora estoy haciendo esto, cuando termine haré lo siguiente. Cuando lo siguiente termine, haré lo siguiente”, reconoce cómo plantea su horizonte laboral. El actor no ha podido aceptar proyectos con los que habría perpetuado su presencia en la pequeña y la gran pantalla, para centrarse en exclusiva en mejorar las condiciones de vida de su hijo en prisión. Sabía que sería complicado sacar a Daniel Sancho de la cárcel ante la gravedad de las acusaciones, pero confiaba en que podrían mostrar que no había premeditado el crimen y que en un plazo máximo de ocho años estaría de regreso a España. No será así, por ahora, si la justicia no cambia de opinión, pasará el resto de sus días entre rejas en una de las prisiones más peligrosas del mundo.

"El Caso Sancho", la serie que lo revela todo, tiene fecha de estreno en Max Max

Rodolfo Sancho ha preferido no desvelar qué papales ha rechazado por velar por su hijo. Las grandes producciones siguen considerándole un filón y quizá el hecho de que su popularidad esté en auge ahora, aunque por macabros motivos, es un incentivo para el público, que quiere verle en acción. Aun así, desde que estalló el escándalo que supuso conocer la identidad del asesino de Edwin Arrieta, el actor tan solo ha estrenado dos proyectos, uno en televisión y otro en el cine. Cuando se ha presentado al público la serie de ‘El Zorro’ y la película ‘Un paseo por el Borne’, él tendría que estar en la rueda de prensa como cabeza de cartel, pero sabía que su presencia convocaría a la prensa por otros motivos que alejarían el interés de su trabajo y el de sus compañeros. De ahí que ha optado por causar baja, no enfrentarse a las preguntas más incómodas y ceder el protagonismo a sus compañeros de cartel. Algo que ha alejado el foco de sus proyectos y que podrían haberse visto perjudicados por no haber hecho promoción de los mismos.