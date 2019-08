Sabemos qué se ha hecho Tamara Falcó

Como digna hija de su madre le gustan los tratamientos estéticos. Hace dos semanas apareció en una gala con un aspecto diferente, una luminosidad excesiva en el rostro e incluso la posibilidad de haber pasado por boxes para hacerse algún retoque.

Fuentes médicas consultadas aseguran que se acaba de someter a una liposucción en flancos, abdomen, muslos y caderas y se está recuperando en la clínica Buchinger-Wilhelmi de Marbella. Lugar al que es asiduo también el novio de su madre, Mario Vargas Llosa. El prestigioso centro de ayuno terapéutico está solo al alcance de los bolsillos más pudientes. Veintiún días bajo supervisión médica pueden costar entre 5.500 y 34.000 euros, según el tratamiento. No obstante, existen programas más cortos: de 10 días, entre 3.000 y 17.400 euros o una semana completa por 2.500 o 12.700 euros dependiendo de las actividades o la habitación, si es «simple» o «suite».

También me confirman que ha sucumbido al tratamiento de moda entre las «it girls»: «Ultherapy», el único que cuenta con la aprobación de la FDA (Agencia Americana del Medicamento) para realizar un «lifting» no invasivo. «Celebrities» como Jennifer Anniston, Shania Twain y Kim Kardashian en EEUU o Vicky Martín Berrocal, Paula Echevarría o Eugenia Silva, entre otras, en España, ya han experimentado los resultados de este tratamiento. «Con Ultherapy podemos elevar las cejas y los pómulos y marcar el óvalo facial. Es especialmente eficaz con el doble mentón y la flacidez del cuello. En el centro ya hemos comprobado los excelentes resultados. El efecto tensor es inmediato, y aunque los resultados se aprecian más a los 2 o 3 meses, a los seis son espectaculares. No necesita recuperación y permite reincorporarse a la vida normal de forma inmediata», confirma el doctor Jorge Álvarez Martín uno de los grandes expertos en este tipo de tratamientos sin cirugía y que hace verdaderos milagros remodelando caras. (www.iomilenium.com)

Ultherapy ha revolucionado el sector médico estético con la utilización de energía ultrasónica microfocalizada que llega a las capas más profundas de la piel (4,5 mm de profundidad), donde originan, por fricción celular, un calor concreto que provoca la reorganización y renovación del colágeno. Aunque el tejido profundo se calienta hasta 65º, no provoca rojeces ni ningún tipo de alteración en la epidermis. Una única sesión de 90 minutos de duración para el tratamiento del rostro completo cuesta 1.995 € y el contorno de ojos, 600.

Rostro en armonía

También podemos comprobar que la hija de Isabel Preysler tiene rellenos los pómulos para así afinar y armonizar el rostro. Según la doctora Paula Rosso, formadora de Teoxane, los nuevos «fillers» de la gama RHA son más elásticos, maleables, biocompatibles y duraderos; se ajustan a la mímica facial, resultan ultra naturales y se adaptan como un guante a cada zona del rostro y problemática concreta. (www.centromedicolajoplaza.com). Se trata de un concepto completamente nuevo.

Además, Tamara se ha retocado en algún momento la nariz, de manera sutil, probablemente sin cirugía. Es posible que se haya sometido a un modelado nasal que requiere un cirujano prudente y con experiencia. El profesional debe saber cómo, dónde y cuándo inyectar. Y, sobre todo, qué inyectar según el paciente: puede usarse ácido hialurónico, hidroxiapatita o incluso toxina botulínica (bótox), que suele emplearse como complemento para quitar fuerza al entrecejo o suavizar los surcos laterales.