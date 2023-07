Samantha Hudson critica la hipocresía en la paternidad de Bertín Osborne: "Es la misma historia de siempre"

La reconocida influencer Samantha Hudson ha expresado su opinión sobre el reciente anuncio de la paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén, comparándolo con el caso de Ana Obregón. Hudson ha señalado la falta de intensidad mediática en el caso de Osborne y ha destacado la existencia "de una doble moral cuando se trata de juzgar". Aún así, ha reconocido que no son situaciones idénticas y aclara que no justifica el caso de Ana, puesto que el cantante no ha utilizado un vientre de alquiler, a lo que ella sí recurrió.

A pesar de no tener una buena impresión de Osborne, Samantha ha comparado la maternidad de la actriz con la polémica paternidad del cantante, argumentando que el verdadero problema está en la disparidad de roles asignados a hombres y mujeres. Mientras que en el caso de Ana Obregón se considera que es una madre soltera, en el caso de Bertín Osborne se asume que su pareja se hará cargo del niño en caso de su fallecimiento, lo cual considera "injusto".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

La influencer ha criticado que "es la misma historia de siempre, ¿no? La mujer carga con el peso mientras que el hombre, en contraposición, recibe solo la mitad de la atención", volviendo a dejar en evidencia la persistente doble moral en la sociedad al juzgar situaciones similares cuando se trata de un hombre y cuando se trata de una mujer.

Además, la también actriz y referente del colectivo LGTBI Q+, ha comentado las palabras elegidas por Osborne para referirse al bebé, afirmando que no ve nada malo en ellas. Aunque reconoce que la situación de Osborne ha generado controversia, no considera que haya algo negativo en decir que tener un hijo fue un error, ya que algunos errores en la vida pueden resultar siendo positivos: "No veo nada malo en ello. Tuviste un error y resultó en un bebé, ¿verdad? Algunos errores en la vida resultan ser los más hermosos. Puede que decir que tener un hijo fue un error escandalice a algunos, pero no lo considero lo peor".